Народный праздник 23 января известен под названиями Агафий-полухлебник, Григорий-летоуказатель.

Православная церковь Украины 23 января по новому стилю чтит епископа Климента Анкирского и мучеников Агафангела, Самана и Павлина Милостивого. По старому стилю 23 января чтили память богослова Григория, епископа Нисского.

В этот народный праздник крестьяне ходили по амбарам, погребам и сараям. Люди подсчитывали, сколько у них осталось припасов зерна, дров и корма для животных. Если понимали, что до конца зимы припасов не хватит, то докупали ещё. Опустевшие закрома чистили и убирали. При необходимости в амбарах проводили ремонтные работы.

На полях и в садах 23 января занимались снегозадержанием. Для этого на места посева озимых культур нагребали холмики снега, чтобы сохранить тепло.

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Хозяйки в день Агафия пекли пироги с курицей или с птичьими потрохами. Такая выпечка символизировала богатство, сытость и плодородие земли. В праздник 23 января каждый член семьи должен съесть хотя бы кусочек такого пирога, а остатки отдавали домашнему скоту.

Наши предки в народный праздник 23 января старались совершить какое-то доброе дело, например, угостить бедняка или пожертвовать вещи на благотворительность. Считается, что сделанное в эту дату добро вскоре вернется человеку в тройном объеме.

23 января - удачный день для свадьбы. Брак будет крепким и счастливым.

23 января - знак Зодиака

Рожденный 23 января человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня не боятся выделяться из толпы. По характеру они творческие и свободолюбивые. У них необычные интересы. У таких людей одинаково много поклонников и недоброжелателей. Рожденные 23 января люди излучают мощную энергетику интеллигентности и уверенности в себе.

Что нельзя делать 23 января

В этот день нельзя смотреть на падающие звезды, иначе в семье скоро случится беда.

Нельзя выбрасывать хлебные крошки в мусорное ведро.

В этот день нельзя выносит из дома мусор и старые вещи, иначе вместе с ними вынесете свое счастье.

Нельзя отказывать человеку в помощи, если к вам обратились напрямую.

Лениться, бездельничать, откладывать на потом важные дела 23 января - к проблемам с финансами.

Обгрызать кости 23 января - к болезням суставов.

Приметы погоды 23 января

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

По погоде в этот день судили, каким будет лето. Если потеплело, то лето будет очень жарким, выпало много снега - лето будет дождливым, дует сильный ветер - летом часто будут грозы.

Безоблачное небо 23 января предвещает раннюю весну.

Если видно много белок на деревьях, то скоро потеплеет.

День солнечный, но морозный - к очень жаркому августу.

Если водоемы не покрылись льдом, то до конца января серьезных морозов не будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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