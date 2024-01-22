Православная церковь Украины 23 января по новому стилю чтит епископа Климента Анкирского и мучеников Агафангела, Самана и Павлина Милостивого. По старому стилю 23 января чтили память богослова Григория, епископа Нисского.
В этот народный праздник крестьяне ходили по амбарам, погребам и сараям. Люди подсчитывали, сколько у них осталось припасов зерна, дров и корма для животных. Если понимали, что до конца зимы припасов не хватит, то докупали ещё. Опустевшие закрома чистили и убирали. При необходимости в амбарах проводили ремонтные работы.
На полях и в садах 23 января занимались снегозадержанием. Для этого на места посева озимых культур нагребали холмики снега, чтобы сохранить тепло.
Хозяйки в день Агафия пекли пироги с курицей или с птичьими потрохами. Такая выпечка символизировала богатство, сытость и плодородие земли. В праздник 23 января каждый член семьи должен съесть хотя бы кусочек такого пирога, а остатки отдавали домашнему скоту.
Наши предки в народный праздник 23 января старались совершить какое-то доброе дело, например, угостить бедняка или пожертвовать вещи на благотворительность. Считается, что сделанное в эту дату добро вскоре вернется человеку в тройном объеме.
23 января - удачный день для свадьбы. Брак будет крепким и счастливым.
23 января - знак Зодиака
Рожденный 23 января человек по знаку Зодиака - Водолей. Именинники этого дня не боятся выделяться из толпы. По характеру они творческие и свободолюбивые. У них необычные интересы. У таких людей одинаково много поклонников и недоброжелателей. Рожденные 23 января люди излучают мощную энергетику интеллигентности и уверенности в себе.
Что нельзя делать 23 января
В этот день нельзя смотреть на падающие звезды, иначе в семье скоро случится беда.
Нельзя выбрасывать хлебные крошки в мусорное ведро.
В этот день нельзя выносит из дома мусор и старые вещи, иначе вместе с ними вынесете свое счастье.
Нельзя отказывать человеку в помощи, если к вам обратились напрямую.
Лениться, бездельничать, откладывать на потом важные дела 23 января - к проблемам с финансами.
Обгрызать кости 23 января - к болезням суставов.
Приметы погоды 23 января
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- По погоде в этот день судили, каким будет лето. Если потеплело, то лето будет очень жарким, выпало много снега - лето будет дождливым, дует сильный ветер - летом часто будут грозы.
- Безоблачное небо 23 января предвещает раннюю весну.
- Если видно много белок на деревьях, то скоро потеплеет.
- День солнечный, но морозный - к очень жаркому августу.
- Если водоемы не покрылись льдом, то до конца января серьезных морозов не будет.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.