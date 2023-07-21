Народный праздник 22 июля известен под названиями Панкратий и Кирилл, Черничный день.

Православная церковь 22 июля вспоминает священномучеников Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского, которые приняли мученическую смерть за веру от рук язычников.

Наши предки в праздник 22 июля собирали первые огурцы и закрывали на зиму. Верили, что заготовленные в этот день огурчики получаются очень вкусными и хрустящими. А вот для длительного хранения собранные в этот народный праздник овощи не годятся.

Наши предки в этот день проводили ритуал для хорошего урожая огурцов и других овощей. Для этого рано вставали и приезжали на огород ранним утром. Затем брали первый попавшийся огурец и глубоко закапывали на грядке, чтобы никто не видел. Верили, что после такого обряда урожай будет хорошим и защищенным от сглаза.

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В народный праздник 22 июля наши предки собирали сезонные ягоды и прежде всего чернику, за что дата получила название Черничный день. Украинцы издавна знали о целебных свойствах этой ягоды. В диких условиях растет она в основном в Карпатах, Прикарпатье, на Полесье и на Киевщине. Из этой ягоды заготавливали варенье.

Также дата 22 июля подходит для сбора и засушивания любых лекарственных трав. Считается, что в день Панкратия растения становятся ещё полезней, чем обычно.

Рожденные 22 июля по знаку зодиака Раки. Уже со следующего дня рождаются Львы, поэтому именинник этой даты имеет многие черты характера Львов. Он харизматичный, дружелюбный, щедрый, амбициозный. Такие люди очень нуждаются в похвале и признании, стремятся к успеху. Но семья имеет для них не меньшее значение.

Что нельзя делать 22 июля

В этот день не стоит делать крупных покупок - они не принесут вам радости. Лучше потратьте деньги на добрые дела.

Не берите деньги в долг и не оформляйте кредиты, иначе вернуть одолженное будет очень трудно. Также не стоит сегодня покупать товары в рассрочку.

Не стоит браться за новые дела сегодня - они не увенчаются успехом.

22 июля нельзя сквернословить, обсуждать и высмеивать человека за спиной, иначе начнутся проблемы в личной жизни. Любые конфликты в этот день постарайтесь разрешить мирным путем.

Приметы погоды 22 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Ночью луна очень тусклая - к дождям в конце июля.

Если целый день идет дождь, то в августе во время сбора сена также будет дождливо.

Если вишня уже покраснела, то осень будет ранней. А если черника до сих пор не созрела, то будет холодная осень.

Среди белого дня закрылись кувшинки или другие цветы - на следующий день следует ожидать дождь.

Много муравейников в лесу - к затяжной и морозной зиме.

Радуга в этот день предвещает ясную и жарку погоду.

Западный ветер в эту дату предвещает пасмурную, но теплую погоду.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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