Народный праздник 2 ноября известен под названиями Акиндин и Пигасий, Житницы, Артемьев день.

Православная церковь Украины 2 ноября по новому стилю чтит память мучеников Акиндина, Пигасия, Афония и Анемподиста, а также преподобного Маркиана Киринейского. По старому стилю 2 ноября вспоминали великомученика Артемия Антиохийского.

Наши предки в народный праздник 2 ноября молотили и сушили зерно, готовили запасы на зиму, убирали погреба. В хозяйственных помещениях раскладывали клейкие ловушки от грызунов. Также для борьбы с вредителями и грибком склады окуривали дымом полыни.

В давние времена праздник 2 ноября был известен под названием Житница. Крестьяне в этот день возили на мельницу зерно и мололи в муку. Святым Акиндину и Пегасию молились о хорошем сохранении урожая и о защите амбаров от пожара. Некоторые люди верили в духов овина (овинников) и пытались их задобрить угощениями, чтобы те не портили урожай.

Видео дня

Наши предки в этот день топили печь и сжигали листья и мусор в больших бочках. Считалось, что огонь в эту дату обладает очистительной силой. Если в него вкинуть одежду или обувь больного человека, то пламя поглотит болезнь.

Святой Артемий, который почитается в эту дату по старому стилю, считается покровителем бойцов и атаманов. Ему можно помолиться про благополучие, здоровье и защиту воина.

По приметам, рожденный в этот народный праздник человек будет силен духом и найдет общий язык со зверьми. В эту дату опасались волков, которые из-за голода могли проникать в людские дома. Для отпугивания волков звонили в большой колокол.

2 ноября - знак Зодиака

Рожденные 2 ноября люди по знаку Зодиака - Скорпионы. По характеру именинники этой даты смелые и сильные духом, имеют сильное чувство долга. Всегда отвечают взаимностью на доброе отношение. Не позволяют обижать слабых. Верят в свои силы и уверенно идут к цели. Их главным недостатком является вспыльчивость.

Что нельзя делать 2 ноября

В этот день не стоит ходить в лес, горы и любую дикую местность из-за агрессивных зверей и непредсказуемой погоды.

Нельзя в этот день заниматься делами, которые зависят от удачи. Везение будет не на вашей стороне.

Вытряхивать матрасы, ковры, одеяла в этот день - к бедности.

Никому не рассказывайте о крупных покупках, приобретении драгоценностей и о заначках в этот день, иначе рискуете привлечь воров.

Если провинились перед близким человеком, то сразу попросите прощения, иначе отношения сильно испортятся.

Приметы погоды 2 ноября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Дятел усиленно стучит по дереву - к дождю.

Если 2 ноября пошел дождь, то весь месяц будет дождливым.

Облака плывут против ветра - к раннему первому снегу.

Если в лесу слышно, как воют волки, то скоро похолодает.

Ветер в течение дня часто меняет направление - к переменчивой погоде в ноябре.

Прилетели синицы - к ранней зиме.

Не стоит ждать ранней осени, если ивы не пожелтели.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: