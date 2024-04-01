Православная церковь Украины 2 апреля по новому стилю преподобного Тита Чудотворца и мученика Поликарпа.
Наши предки в этот народный праздник ожидали потепления, разлива рек и появления грязи на путях. Дороги становились непроездными, и в путешествие до высыхания грязи не выезжали. День посвящали хозяйственным заботам - точили сельскохозяйственный инвентарь, кормили скот, сажали деревья и рассаду овощей.
Народный праздник 2 апреля издавна считается удачным для торговли и выручки. Торговцы в этот день устраивали весенние ярмарки и распродажи. По поверью, если вечером хорошо отметить продажи, то выручка будет огромной. Удачен день и для покупок - приобретенные вещи будут долго радовать.
По старому стилю в праздник сегодня вспоминают святую Фотинию из города Самария. В библейском предании говорится, что она напоила Иисуса водой из колодца. Поэтому в праздник 2 апреля наши предки копали и чистили колодцы, освящали их. Колодезная вода в день Фотинии, по поверьям, обладает целебной силой, поэтому ею умывали лицо и давали напиться больным людям.
Сегодняшний день считается удачным для рукоделия. Все сделанные своими руками получатся красивыми и долговечными.
2 апреля - знак Зодиака
Рожденный 2 апреля человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру добросердечные и чуткие. Они борются за правду и за права угнетенных. Не могут оставаться в стороне, когда видят несправедливость. В целом этом добрые люди, но одновременно мстительные и не прощают обиды.
Что нельзя делать 2 апреля
Никому не рассказывайте свои тайны и секреты сегодня. О них станет известно всем. Также не стоит раскрывать свои планы и мечты, иначе не сбудутся.
Резать гусей и кур на мясо - к болезням желудка.
Запрещено бросать вещи в колодец и в родник, плевать в воду, выливать отходы и материться у источника, иначе он пересохнет.
Владельцам своего дела не стоит лениться и устраивать выходной - упустите большую выручку.
Неудачный день для рыбалки.
Приметы погоды 2 апреля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Зяблики активно и громко поют - к улучшению погоды.
- Синие и густые облака предвещают теплую, но дождливую погоду.
- Журавли вернулись с севера - морозов больше не будет.
- Кошка просится на улицу - к теплой и солнечной погоде, прячется под одеяло - к похолоданию.
- Град или гроза предвещают богатый урожай зерна летом.
- Птицы в лужах купаются - к жаркой и ясной погоде.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.