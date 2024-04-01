Народный праздник 2 апреля известен под названиями Тит-ледолом, Бескормица, Поликарпов день, Фотинья Колодезница, Фотиния Самарянка.

Православная церковь Украины 2 апреля по новому стилю преподобного Тита Чудотворца и мученика Поликарпа.

Наши предки в этот народный праздник ожидали потепления, разлива рек и появления грязи на путях. Дороги становились непроездными, и в путешествие до высыхания грязи не выезжали. День посвящали хозяйственным заботам - точили сельскохозяйственный инвентарь, кормили скот, сажали деревья и рассаду овощей.

Народный праздник 2 апреля издавна считается удачным для торговли и выручки. Торговцы в этот день устраивали весенние ярмарки и распродажи. По поверью, если вечером хорошо отметить продажи, то выручка будет огромной. Удачен день и для покупок - приобретенные вещи будут долго радовать.

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По старому стилю в праздник сегодня вспоминают святую Фотинию из города Самария. В библейском предании говорится, что она напоила Иисуса водой из колодца. Поэтому в праздник 2 апреля наши предки копали и чистили колодцы, освящали их. Колодезная вода в день Фотинии, по поверьям, обладает целебной силой, поэтому ею умывали лицо и давали напиться больным людям.

Сегодняшний день считается удачным для рукоделия. Все сделанные своими руками получатся красивыми и долговечными.

2 апреля - знак Зодиака

Рожденный 2 апреля человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру добросердечные и чуткие. Они борются за правду и за права угнетенных. Не могут оставаться в стороне, когда видят несправедливость. В целом этом добрые люди, но одновременно мстительные и не прощают обиды.

Что нельзя делать 2 апреля

Никому не рассказывайте свои тайны и секреты сегодня. О них станет известно всем. Также не стоит раскрывать свои планы и мечты, иначе не сбудутся.

Резать гусей и кур на мясо - к болезням желудка.

Запрещено бросать вещи в колодец и в родник, плевать в воду, выливать отходы и материться у источника, иначе он пересохнет.

Владельцам своего дела не стоит лениться и устраивать выходной - упустите большую выручку.

Неудачный день для рыбалки.

Приметы погоды 2 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Зяблики активно и громко поют - к улучшению погоды.

Синие и густые облака предвещают теплую, но дождливую погоду.

Журавли вернулись с севера - морозов больше не будет.

Кошка просится на улицу - к теплой и солнечной погоде, прячется под одеяло - к похолоданию.

Град или гроза предвещают богатый урожай зерна летом.

Птицы в лужах купаются - к жаркой и ясной погоде.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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