Народный праздник 19 июля известен под названиями Макринин день, Мокрины, Сысоев день, Сысой и Еремей.

Православная церковь Украины 19 июля по новому стилю чтит преподобную Мокрину, святого Паисия Киево-Печерского и сербских святых Стефана и Милицы. По старому стилю в праздник сегодня чтили египетского монаха и чудотворца Сысоя Великого.

В народный праздник 19 июля часто выпадала крупная утренняя роса. Считается, что она наполняет людей и животных энергией, исцеляет болезни. Люди умывали лицо росой и ходили босиком, а также выводили животных на выпас ранним утром. Полезной сегодня считается не только роса, а также вода в колодцах и родниках.

Праздник 19 июля посвящали работе на поле. Вовсю продолжалась жатва сена. В этом деле была задействована вся семья. Помимо зерна собирали также урожай сезонных фруктов и ягод. Во время работы за пояс затыкали несколько колосков - чтобы спина не болела.

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Нередко в эту дату шел дождь. Ему не радовались, поскольку влага приводила к гниению сена и замедляла работу на поле. А если вместе с дождем приходила гроза, то на улицу никто не выходил. Люди боялись попадания молнии.

Мужчины в этот народный праздник убирали погреба, белили в них стены и окуривали от грибка, заменяли старые гнилые доски. Помещения готовили под хранение зерна, молодой картошки и консервации.

19 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру скромные, доброжелательные, тихие. Они не любят громкие вечеринки и конфликты. Весьма скрытны и не всегда говорят то, что думают. Знакомые их часто недооценивают. Рожденные 19 июля люди имеют большой потенциал, но слишком переживают о мнении окружающих.

Что нельзя делать 19 июля

Нельзя сегодня спешить, иначе дела закончатся провалом. Также нельзя принимать эмоциональные и поспешные решения.

Повышается риск несчастных случаев на воде. Нельзя нарушать технику безопасности при купании и оставлять детей в реке без присмотра.

Нельзя ссориться, спорить с родными - отношения надолго испортятся.

Запрещено забивать на мясо птицу и домашний скот, а также рыбачить.

Приметы погоды 19 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если уже начали желтеть листья, то осень будет ранней.

Безветренно, но на реке колышется вода - скоро будет непогода.

Крупная роса с утра сулит сильную жару в ближайшие дни.

Облака желтоватого цвета - ожидайте дождя.

Если в лесу много паутины, то осень будет теплой.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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