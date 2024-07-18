Православная церковь Украины 19 июля по новому стилю чтит преподобную Мокрину, святого Паисия Киево-Печерского и сербских святых Стефана и Милицы. По старому стилю в праздник сегодня чтили египетского монаха и чудотворца Сысоя Великого.
В народный праздник 19 июля часто выпадала крупная утренняя роса. Считается, что она наполняет людей и животных энергией, исцеляет болезни. Люди умывали лицо росой и ходили босиком, а также выводили животных на выпас ранним утром. Полезной сегодня считается не только роса, а также вода в колодцах и родниках.
Праздник 19 июля посвящали работе на поле. Вовсю продолжалась жатва сена. В этом деле была задействована вся семья. Помимо зерна собирали также урожай сезонных фруктов и ягод. Во время работы за пояс затыкали несколько колосков - чтобы спина не болела.
Нередко в эту дату шел дождь. Ему не радовались, поскольку влага приводила к гниению сена и замедляла работу на поле. А если вместе с дождем приходила гроза, то на улицу никто не выходил. Люди боялись попадания молнии.
Мужчины в этот народный праздник убирали погреба, белили в них стены и окуривали от грибка, заменяли старые гнилые доски. Помещения готовили под хранение зерна, молодой картошки и консервации.
19 июля - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру скромные, доброжелательные, тихие. Они не любят громкие вечеринки и конфликты. Весьма скрытны и не всегда говорят то, что думают. Знакомые их часто недооценивают. Рожденные 19 июля люди имеют большой потенциал, но слишком переживают о мнении окружающих.
Что нельзя делать 19 июля
Нельзя сегодня спешить, иначе дела закончатся провалом. Также нельзя принимать эмоциональные и поспешные решения.
Повышается риск несчастных случаев на воде. Нельзя нарушать технику безопасности при купании и оставлять детей в реке без присмотра.
Нельзя ссориться, спорить с родными - отношения надолго испортятся.
Запрещено забивать на мясо птицу и домашний скот, а также рыбачить.
Приметы погоды 19 июля
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Если уже начали желтеть листья, то осень будет ранней.
- Безветренно, но на реке колышется вода - скоро будет непогода.
- Крупная роса с утра сулит сильную жару в ближайшие дни.
- Облака желтоватого цвета - ожидайте дождя.
- Если в лесу много паутины, то осень будет теплой.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.