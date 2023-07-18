Народный праздник 19 июля известен под названиями Сисоев день, Сысой и Еремей.

Православная церковь 19 июля чтит память священномученика Еремея и монаха-отшельника Сисоя Великого. При жизни святой Сисой учил людей и смирению и говорил, что любой человек может покаяться в своих грехах, и Господь обязательно примет его раскаяние. Поэтому в этот день можно искренне покаяться Богу, если чувствуете такую потребность.

В народный праздник 19 июля целебными и очистительными свойствами, по приметам, обладает роса. В этот день очень полезно пройтись босиком по траве. Наши предки верили, что такая процедура избавит от боли в ногах и поможет быстрее излечить болезни стоп. После прогулки ноги рекомендуется не обтирать, а позволить им высохнуть естественным путем.

Также в праздник 19 июля можно выпасать животных на поле с росой. Считали, что если коровы, козы и овечки отведают росяной травы, то целый год не будут болеть.

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В Киевской Руси в Сисоев день старались закончить все посевные работы, которые ещё проводились. К концу июля ещё можно сеять зелень, листовые салаты и тепличные овощи. 19 июля - последняя дата, когда посаженные растения дадут хороший урожай.

Кроме последних посевов на огороде также занимались внесением удобрений и средств от вредителей, окучивали картошку, пасынковали помидоры. Собирали урожай первых овощей - картошки, огурцов, лука, морковки, капусты, ягод.

Ещё одним занятием в этот народный праздник была уборка в погребе. Хозяева окуривали погреб дымом и красили стены, обновляли полки и выносили хлам. Всё это делали для подготовки к сезону консервации и хранению банок.

Рожденные 19 июля люди очень независимые и свободолюбивые. Имеют много друзей и не выносят одиночество, но и принимать гостей дома не очень любят. Дом для них - это сокровенное место. Такие люди очень тяжело воспринимают критику и любое несогласие. Но с жизненными трудностями справляются стойко.

Что нельзя делать 19 июля

В этот день нельзя принимать решения на эмоциях и действовать опрометчиво, иначе сильно пожалеете о содеянном. Все дела в этот день нужно делать неторопливо и обдуманно. Также не стоит 19 июля совершать покупки на эмоциях.

Неудачный день для охоты и рыбалки.

В этот день можно готовить блюда из сезонных продуктов, чтобы съесть их сразу, но не стоит делать заготовки на зиму.

Строго запрещено ругаться матом 19 июля.

Женщинам не рекомендуется заниматься домашней работой и рукоделием, а также спускаться в погреб или подвал.

Брать или давать деньги в долг 19 июля - к финансовым проблемам.

Приметы погоды 19 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на деревьях уже появились желтые листья, то осень в этом году будет ранней.

Облака днем желтоватые - к дождю.

Если соловей продолжает петь, то зима будет ранней и суровой.

Муравьи прячутся в муравейник, а пчелы в улей - к скорому дождю.

Если ночью луна прячется в тумане, то грядет похолодание, а если ярко светит, то будет жара.

Небо закрыли тучи, но бабочки и стрекозы продолжают летать - дождя не будет.

Радуга 19 июля предвещает хороший урожай фруктов и ягод.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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