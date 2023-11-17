Народный праздник 18 ноября известен под названиями Платон и Роман Зимоуказатели, Галактионов день, День млечности.

Православная церковь Украины 18 ноября по новому стилю чтит память мучеников Платона, Романа Дьякона и Варула Отрока, а также читца Алфея Кесарийского. В день Платона и Романа в давние времена начиналась настоящая зима. Земля к этому времени уже покрывалась снегом.

Народный праздник 18 ноября издавна считается удачным для денежных дел. Наши предки в День Романа брали монетку самого крупного номинала и говорили: "Платон и Роман насыпьте мне денег полный карман". После этого клали монетку в карман и не тратили весь год. Верили, что такой простой ритуал принесет человеку финансовое благополучие.

Сельскохозяйственные работы к этому дню уже были завершены. Наши предки занимались сбором ягод калины - национального растения украинцев. Считалось, что калину нужно собирать после начала заморозков. Под действием мороза из ягод уйдёт горькость и они будут дольше храниться.

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Мужчины в праздник 18 ноября занимались резьбой по дереву. Девушки и женщины посвящали день вышивке. Незамужние девицы вышивали свадебный рушник на будущую свадьбу. В каждом регионе Украины были свои традиционные узоры.

По старому стилю 18 ноября вспоминали мучеников Галактиона и его невесты Епимистии, которые умерли за христианскую веру. В этот народный праздник собирали поздние корнеплоды - репу и редьку. Они заменяли нашим предкам картошку.

18 ноября - знак Зодиака

Рожденный 18 ноября человек по знаку Зодиака - Скорпион. Именинники этого дня по характеру энергичные и трудолюбивые. У них гибкий ум и хорошая интуиция. Такие люди часто принимают необдуманные решения, о которых позднее жалеют. Им не хватает терпения и усидчивости. Главным достоинством рожденных 18 ноября людей являются доброта и упорство.

Что нельзя делать 18 ноября

В этот день лучше воздержаться от важных встреч и поездок, подписывания документов, коммерческих соглашений.

Плохой приметой считается, если в день Галактиона посуду в доме помоет посторонний человек.

Чем больше сегодня будете злиться и жаловаться на свою судьбу, тем больше неприятностей на вас свалится в будущем.

Не стоит выбрасывать детские игрушки в этот день - лучше передарите их кому-то.

Приметы погоды 18 ноября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Увидели на улице комара или муху - в ноябре еще будут теплые дни.

Если выпал первый снег, то через 40 дней наступит настоящая зима.

Ночью луна плохо видна и тускло светит - скоро погода испортится.

Если на калине уродилось больше ягод, чем обычно, то зима будет снежной и суровой.

С березы до сих пор не опало листья - к поздней зиме.

Пошедший 18 ноября дождь будет идти несколько дней.

Чем сильнее дует ветер в этот день, тем суровей будет зима.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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