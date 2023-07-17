Народный праздник 18 июля известен под названиями Афанасьев день, месяцев праздник.

Православная церковь 18 июля чтит память византийского монаха Афанасия Афонского. Наши предки в этот день чтили Луну (в отличие от праздника Ивана Купала, когда чтили Солнце).

Эту дату в давние времена называли Месяцев праздник. Наши предки в ночь с 18 на 19 июля выходили на улицу ночью и смотрели на Луну, а также просили у светила добавить сил, энергии и здоровья.

Народный праздник 18 июля считался мужским днем. В давние времена верили, что лунный свет приносит мужчинам в этот день силу, мужество и решительность. Поэтому юноши в эту дату старались выйти на улицу и постоять под лунным светом, или спать с открытым окном, чтобы свет луны проникал в комнату.

Видео дня

В этот народный праздник также проводили ритуалы, связанные с фазой Луны. На полную Луну гадали об исполнении самого заветного желания, а на растущую - о финансовом благополучии и о любви.

В праздник 18 июля 2023 года наш спутник будет в растущей фазе. В такой день можно гадать на любовь и счастливое замужество, а также на финансовое благополучие и прибыль от бизнеса.

Для привлечения денег в этот день нужно положить 7 монет одинакового номинала в прозрачную емкость, наполненную водой. Сосуд нужно поставить на ночь на подоконник, куда падает лунный свет. Утром монеты прячут в кошелек и носят с собой.

Сегодняшний день считается очень удачным для стрижки и окрашивания волос. Новая прическа точно будет удачной. Также день считается удачным для борьбы с вредителями капусты - для этого листы посыпают содой.

Рожденные 18 июля люди морально сильные и имеют твердую жизненную позицию. У них есть жесткие моральные принципы, которые они никогда не нарушат. Большое значение для них имеют родные и друзья, а вот с деньгами они расстаются легко. Такие люди предпочитают меньше зарабатывать, но больше времени проводить с семьей.

Что нельзя делать 18 июля

В этот народный праздник не стоит грустить, вспоминать старые обиды и неудачи, предаваться унынию. Также нельзя сплетничать, обсуждать и осуждать других людей и завидовать им, иначе их проблемы переберутся на вас.

В этот день считается хорошей приметой лечь спать после того, как вышла луна. Но спать днем в этот день не рекомендуется.

Также нельзя в эту дату лениться и бездельничать. Сделайте дело, которое долго откладывали, и тогда вам будет сопутствовать удача.

Не делитесь своими планами даже с близкими людьми, иначе задуманное не сбудется.

После захода солнца лучше не делать никаких дел, а просто отдохнуть.

Приметы погоды 18 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Желтые облака в этот день предвещают дожди.

Радуга появилась - к солнечной и жаркой погоде.

Ночью облачно и звезд не видно - к ухудшению погоды.

Если день прохладный, то и на сенокос в августе будет прохладно.

Паук сидит посреди паутины - к солнечной погоде, прячется - к дождю.

Если ночью луна постоянно то показывается на небе, то прячется за облаками, то урожай в этом году будет хорошим.

В лесу сильно пахнет грибами - к нежаркой погоде и высокой влажности воздуха.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: