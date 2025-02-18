День ангела сегодня у Андрея, Марии и других.

День ангела сегодня, 18 февраля, празднуют православные украинцы. По этому случаю более верущие люди могут пойти в храм, чтоб поблагодарить святого тезку за покровительство. Отправить открытку с поздравлениями также является хорошей идеей.

Именинники по календарю нового стиля

Именины сегодня празднуют украинцы по старому и новому православному календарю.

Андрей - значение имени греческого происхождения "смелый" и "муж". Представители этого имени с детства непоседливые. Они часто дебоширят, но родителей не огорчают. Эти мужчины вырастают в сильных, целеустремленных и отважных людей.

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Александр - это очень творческий человек, который много думает и анализирует. Он часто посвящает свою жизнь славе, признанию и материальной стабильности. В любви он также остается завоевателем, который окружает свою избранницу заботой и вниманием.

Петр (также по старому стилю) - этот человек за маской правильности скрывает свою жажду признания и похвалы от окружающих. Несмотря на эти недостатки, он все же наивный и несколько застенчивый, его легко ранить и разочаровать.

Семен (также по старому стилю) - благодаря хорошей интуиции этого человека почти невозможно обмануть. Он во всем любит порядок, добрый, терпеливый и трудолюбивый.

Сергей - носитель этого имени очень конфликтный и не умеет скрывать эмоции. Также в своих поступках он не учитывает нормы общества или морали.

Степан - мужчины с этим именем добрые, спокойные и даже хладнокровные. В то же время с близкими он искренний и быстро забывает обиды.

Федор (также по старому стилю) - эти мужчины любят развлекаться в веселых компаниях с алкоголем и женщинами. Они уравновешены, доброжелательны, но также способны быть жестокими и хитрыми.

Кто отмечает именины 18 февраля по новому календарю

Аркадий - его уважают коллеги, он очень талантливый и творческий, легко изучает другие языки. Это честный и прямолинейный человек, которому важна справедливость.

Иван - это волевые, вспыльчивые, но добрые мужчины, который имеют противоречивый характер. Они всегда обдумывают свои поступки, немстительны, но могут быть непредсказуемыми в гневе.

Мария - в детстве эта женщина имеет много подруг, поскольку она как свет, на который слетаются бабочки. Уже во взрослом возрасте она проявляет жесткость и непреклонность, если сталкивается с изменой.

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