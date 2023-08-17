Народный праздник 17 августа известен под названиями Авдотья-малиновка, огуречница, сеногнойка.

Православная церковь 17 августа чтит память святой мученицы Евдокии, известной также как Авдотья.

В этот народный праздник все от ребенка до старика шли на огород. К этому периоду поспевает картошка, огурцы, лук, чеснок, перец. Наши предки весь этот день проводили на огороде, собирая урожай. По давним поверьям в эту дату нельзя оставлять спелых плодов на кустах, иначе дожди и грозы всё уничтожат. Также считалось, что если не собрать огурцы после Авдотьи, то они станут горькими и кривыми.

Женщины и дети в народный праздник 17 августа собирали малину. От того праздник получил название Авдотья-малиновка. Из ягод готовили варенье и компоты на зиму. А малиновые листья засушивали, чтобы заваривать чай - в таких листьях в 6 раз больше витамина C, чем в ягодах.

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В праздник 17 августа больше всего боялись дождей. Если пойдут дожди, то всё сено на полях сгниет. Поэтому наши предки во второй половине августа старались как можно быстрее убрать всё сено с полей. Считалось, что если на Авдотью пойдут дожди, то они продолжат идти до конца лета, и второго шанса убрать зерно уже не будет.

17 августа - знак Зодиака

Рожденный 17 августа человек по знаку Зодиака Лев. По характеру именинники 17 августа практичные и приземленные. У них слабо развито воображение. Имеют способности к спорту, науке, работе с числами. Ненавидят проигрывать. Для таких людей занять второе место - это даже хуже, чем вообще не участвовать.

Что нельзя делать 17 августа

На Авдотью нельзя одалживать крупные суммы, иначе деньги перестанут водиться.

День неблагоприятный для торговли, продажи, крупных покупок, финансовых сделок. Не рекомендуется делать скидки на свои товары, иначе уйдете "в минус".

В этот день не стоит брать в руки спицы, ножницы, нож, топор, серп, поскольку сильно повышается риск порезов. Также острые предметы нужно спрятать от детей.

Носить черную одежду 17 августа - к неудачам в семейной жизни.

В этот день нельзя лениться, бездельничать, заниматься пустыми делами, спать днем.

Приметы погоды 17 августа

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если день жаркий и солнечный, то сенокос в этом году будет удачным, а если идет дождь, то с жатвой не повезет.

Если утром на траве много росы, то день будет жарким, а урожай льна в этом году будет скудным.

Чем больше ягод уродило на калине, тем суровее и снежнее будет зима.

Много огурцов уродилось - к долгому бабьему лету.

Чем выше муравейники, тем холоднее будет зима.

Если на деревьях уже появились желтые листки, то осень в этом году будет ранней.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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