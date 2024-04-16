Народный праздник 17 апреля известен под названиями Симеон пчельник, Иосиф Песнопевец, ольховые смотрины.

Православная церковь Украины 17 апреля по новому стилю чтит память священномученика Симеона Персидского, епископа Акакия Мелетинского и папу римского Агапита. По старому стилю в праздник сегодня чтят преподобного Иосифа Песнописца.

В народный праздник 17 апреля наши предки ухаживали за пчелами - выносили и чистили улья, опрыскивали пасеку святой водой, проверяли пчелиную матку. День считается удачным для сбора и продажи продуктов пчеловодства, а мёд сегодня становится вдвойне полезным.

Также этот народный праздник издавна считается удачным для посева овощей, особенно корнеплодов - моркови, свеклы, репы, сельдерея. В саду наши предки в этот день сажали плодовые деревья и ягодные кустарники. Все посаженные 17 апреля культуры хорошо приживутся и дадут отменный урожай.

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В середине весны из теплых краев начинали возвращаться птицы и обустраивали гнезда. Люди старались привлечь птиц в сад, развешивая для них кормушки и скворечники. Верили, что если пернатые поселятся на участке, то будут охотиться на вредителей деревьев.

Праздник 17 апреля считается удачным для сбора целебных растений, молодых почек деревьев, березового сока, ольховых сережек и молодых шишек. Собранные травы украинцы засушивали в течение года использовали в домашнем лечении.

17 апреля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Овен. Именинники этого дня по характеру эмоциональные, вспыльчивые, общительные. Они упрямые и почти никогда не признают свою вину. В работе проявляют усердие и трудолюбие, а в отношениях могут быть романтичными и очень заботливыми. Любят животных и природу.

Что нельзя делать 17 апреля

Не стоит в этот день вымешивать тесто и выпекать сдобу - выпечка, скорее всего, получится неудачной.

Нельзя резать на мясо домашнюю птицу и скот сегодня.

Нельзя сегодня лениться, долго спать, откладывать важные дела и делать работу некачественно.

Не хвастайтесь своим достатком и покупками, а также не рассказывайте никому о размере заработка и заначки.

Приметы погоды 17 апреля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если на елках появилось много молодых шишек, то в этом году уродится ячмень.

Птицы купаются в лужах - к жаре.

Кукушки уже прилетели - морозов больше не будет.

Если не видно пчел, то в этом году будет неурожай плодовых и мёда.

Небо ночью ясное и звездное - к похолоданию.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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