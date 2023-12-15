Народный праздник 16 декабря известен под названиями Аггей Зимоуказчик, Аггей Инесей, Агеев день, Иван Молчальник, День немоты и тишины.

Православная церковь Украины 16 декабря по новому стилю чтит память ветхозаветного пророка Аггея, мученика Марина и царицы Феофании.

В праздник 16 декабря наши предки определяли, какой будет погода до Нового года. Если день выдался сухим и теплым, то до 1 января серьезных морозов уже не будет. А если выпал снег, то ещё две недели будут продолжаться снегопады.

Наши предки верили, что святой Аггей награждает хорошей судьбой добрых и трудолюбивых людей. Поэтому в этот народный праздник старались совершать благие поступки и безвозмездно помогать близким, жертвовали вещи на благотворительность. В доме и во дворе старались сделать как можно больше дел. Любое законченное в Аггеев день занятие будет успешным и порадует результатом.

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В ночь 16 декабря люди жгли костры и сжигали в них обувь и одежду больного, чтобы снять болезнь с человека.

По старому стилю 16 декабря чтили преподобного Иоанна Молчальника. Народный праздник 16 декабря люди по давнему обычаю старались провести молча в дань уважения к этому святому. При всех важных делах воздерживались от разговоров, чтобы всё прошло удачно.

16 декабря - знак Зодиака

Рожденный 16 декабря человек по знаку Зодиака - Стрелец. Именинники этого дня по характеру мечтатели, первооткрыватели и творцы. Они не боятся отличаться от других и пробовать всё новое. Стремятся к благополучию и достатку, тяжело справляются с трудностями и повседневным дискомфортом. Любят путешествия и новые знакомства.

Что нельзя делать 16 декабря

Нельзя в этот день сплетничать, вести пустые разговоры, рассказывать чужие секреты и участвовать в конфликтах.

Если приснился кошмар - не рассказывайте никому о нем, иначе сон может сбыться.

Нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца, поскольку продолжается Рождественский пост 2023.

Воздержитесь от рукоделия, использования ножей и топоров, шитья - повышается риск уколов и порезов.

Приметы погоды 16 декабря

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая погода сегодня, такой она будет до конца Нового года.

Если дрова громко трещат, то скоро морозы усилятся.

Снегири часто поют - к потеплению.

Если снег падает и сразу же тает, то в следующем году будет плохой урожай.

Реки и озера покрылись толстой коркой льда - весна будет поздней.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны

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