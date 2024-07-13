Православная церковь 13 июля Гавриил, Гаврила Летний, Двенадцать апостолов, Макушка лета, Полупётр.

Православная церковь Украины 13 июля по новому стилю отмечает Собор архангела Гавриила, епископа Юлиана Кеноманийского и преподобного Стефана Саваита. По старому стилю в праздник сегодня отмечают Собор двенадцати апостолов.

В народный праздник 13 июля наши предки красили яйца, как на Пасху. Главным цветом крашанок в этот день был желтый - цвет солнца и спелого зерна. Такие яйца раздавали всей семье и съедали натощак на счастье. С ними играли и гадали, а также давали с собой в дорогу путешественникам.

Крестьяне проводили праздник 13 июля за жатвой сена. Поле старались убрать до того, как начнутся дожди и урожай сгниет. Первый собранный сноп сена сохраняли отдельно от остальных до Покровы. Его украшали лентами и цветаами и верили в его чудодейственную силу.

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Из остальных снопов мололи муку и выпекали первый хлеб из нового урожая. Такую выпечку нужно было съесть до последней крошки, чтобы зерно уродилось. Верили, что горбушку хлеба нужно носить за пазухой во время работы в поле, чтобы шея не болела.

В лесах и полях в этот народный праздник собирали целебные травы, лесные ягоды, грибы. Все дикие растения в эту дату по примете становятся вдвое полезными.

Сегодняшний день очень удачен для рыбалки - будет хороший улов.

13 июля - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Рак. Именинники этого дня по характеру скромные, эмоциональные, доброжелательные и отзывчивые. Имеют сильное чувство справедливости и чувствуют симпатию к несправедливо обиженных людям. Любят природу и животных. Рожденные 13 июля люди склонны к эмоциональным и необдуманным поступкам, о которых позднее жалеют.

Что нельзя делать 13 июля

Нельзя сегодня обманывать других людей, преувеличивать факты, распускать слухи и и рассказывать чужие секреты.

Под запретом сегодня тяжелый физический труд, ручная стирка и уборка.

Нельзя выходить на улицу без головного убора и солнцезащитного крема, одеваться не по погоде. Увеличивается риск солнечных и тепловых ударов.

Запрещено выбрасывать хлеб - лучше отдайте остатки птицам и зверям.

Если у вас просят помощи, то не стоит отказывать, иначе потом и вам не помогут.

Приметы погоды 13 июля

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Рыбы плавают близко к поверхности воды - к высокой влажности воздуха.

Облака желтоватые - к дождю.

Если на калине и рябине много ягод, то зима будет суровой.

Липа уже отцвела - к ранней осени.

На улице пропали пчелы и бабочки - скоро будет дождь.

Дождь прошел - к дождливому августу.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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