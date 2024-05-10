Православная церковь Украины 11 мая по новому стилю чтит память равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей церковнославянского языка. По старому стилю в праздник сегодня чтят мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.
День Кирилла и Мефодия издавна считается удачным для учебы, обучения, усвоения новых навыков и полезных привычек. У студентов в народный праздник 11 мая удачно пройдут любые экзамены.
Крестьяне в этот день занимались посевами. Чтобы повысить урожайность растений, в грядки во время закладывания семян крошили остатки освященной пасхи или скорлупу пасхальных яиц. Иногда домой приглашали священника, чтобы он освятил посевы.
В полях и садах в этот народный праздник собирали березовый сок. По давним верованиям, этот напиток сегодня обретает целительные свойства и может вылечить многие болезни. Женщины не только пили березовый сок, но и умывались им для красивой кожи.
Девушки в народный праздник 11 мая не работали, а плели венки, сплетничали с подругами и обсуждали женихов. Занимались в этот день гаданиями и приворотами.
Владельцы скота в этот день выгоняли коров, коз и лошадей на выпас в поле. Делать это старались с самого утра, пока на траве не выросла роса - она считалась особенно полезной для здоровья животных.
11 мая - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру активные, общительные, добросердечные. Могут успешно заниматься сразу несколькими делами. Не очень аккуратные, имеют проблемы с пунктуальностью и самодисциплиной. Нетерпеливые.
Что нельзя делать 11 мая
Запрещено обижать животных, бить их и ругать, наказывать.
Нельзя собирать больше 3 литров сока с одной березы.
Стричь волосы и ногти сегодня, прокалывать уши - к неприятностям.
Не сажайте деревья сегодня, иначе, по примете, их побьет град.
Нельзя рыбачить, поскольку у рыб продолжается нерест.
Неудачный день для покупок и крупных финансовых вложений.
Приметы погоды 11 мая
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Какой день сегодня (засушливый или дождливый), таким будет лето.
- Утренний туман предвещает ненастье.
- Если уже зацвела рябина и калина, то пора сеять зерновые культуры.
- Береза дает много сока - к дождливому лету.
- Теплая ночь сулит урожайный год.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.