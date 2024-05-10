Народный праздник 11 мая известен под названиями Мокий Мокрый, Кирилл и Мефодий, Максимов день, Максим и Евсей.

Православная церковь Украины 11 мая по новому стилю чтит память равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей церковнославянского языка. По старому стилю в праздник сегодня чтят мучеников Дады, Максима и Квинтилиана.

День Кирилла и Мефодия издавна считается удачным для учебы, обучения, усвоения новых навыков и полезных привычек. У студентов в народный праздник 11 мая удачно пройдут любые экзамены.

Крестьяне в этот день занимались посевами. Чтобы повысить урожайность растений, в грядки во время закладывания семян крошили остатки освященной пасхи или скорлупу пасхальных яиц. Иногда домой приглашали священника, чтобы он освятил посевы.

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В полях и садах в этот народный праздник собирали березовый сок. По давним верованиям, этот напиток сегодня обретает целительные свойства и может вылечить многие болезни. Женщины не только пили березовый сок, но и умывались им для красивой кожи.

Девушки в народный праздник 11 мая не работали, а плели венки, сплетничали с подругами и обсуждали женихов. Занимались в этот день гаданиями и приворотами.

Владельцы скота в этот день выгоняли коров, коз и лошадей на выпас в поле. Делать это старались с самого утра, пока на траве не выросла роса - она считалась особенно полезной для здоровья животных.

11 мая - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Телец. Именинники этого дня по характеру активные, общительные, добросердечные. Могут успешно заниматься сразу несколькими делами. Не очень аккуратные, имеют проблемы с пунктуальностью и самодисциплиной. Нетерпеливые.

Что нельзя делать 11 мая

Запрещено обижать животных, бить их и ругать, наказывать.

Нельзя собирать больше 3 литров сока с одной березы.

Стричь волосы и ногти сегодня, прокалывать уши - к неприятностям.

Не сажайте деревья сегодня, иначе, по примете, их побьет град.

Нельзя рыбачить, поскольку у рыб продолжается нерест.

Неудачный день для покупок и крупных финансовых вложений.

Приметы погоды 11 мая

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какой день сегодня (засушливый или дождливый), таким будет лето.

Утренний туман предвещает ненастье.

Если уже зацвела рябина и калина, то пора сеять зерновые культуры.

Береза дает много сока - к дождливому лету.

Теплая ночь сулит урожайный год.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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