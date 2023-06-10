Народный праздник 10 июня известен под названиями Никита-гусятник, Евтихий.

Народный праздник сегодня, 10 июня, отмечается в честь преподобного Никиты Халкидонского и епископа Евтихия Мелитинского. Святой Никита при жизни был талантливым целителем, и в день его памяти верующие молятся его иконе об излечении недугов.

Сегодняшний народный праздник был известен нашим предкам как Никита Гусятник, поскольку в этот день покупали молоденьких гусят. Считалось, что святой даст птенцам крепкое здоровье и большой вес, защитит от болезней и хищников.

Наши предки 10 июня опасались встречи с полудницами - духами полей, которые насылали солнечный удар на людей, которые спали в поле или работали там в полдень. Поскольку появлялись они в середине дня, то для избегания встреч с ними работать в поле начинали ранним утром.

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Рожденные 10 июня очень любопытные и даже немного бестактные. При этом о себе они говорят мало и окружающие часто их не понимают. Они очень креативные и умеют найти выход из любой ситуации. Могут иметь необычные увлечения или экзотических животных. У них хорошее чувство юмора.

Что нельзя делать 10 июня

Категорически запрещено в день Никиты Гусятника плохо обращаться с гусями, кричать на них, ругать и замахиваться.

Нельзя в этот день работать в поле в полдень и спать в поле.

Родителям в праздник 10 июня запрещено кричать на детей, грубить им и тем более бить, иначе отношения сильно испортятся. Также не стоит пугать ребенка, иначе он будет пугливым по жизни.

Нежелательно в эту дату впускать в дом незнакомцев.

Приметы погоды 10 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

На муравейнике много муравьев - к хорошей погоде.

Если днем очень жарко, то декабрь будет морозным.

Если в день Евтихия нет ветра, то урожай в этом году будет богатым.

Радуга после дождя сулит хорошую погоду в ближайшие дни.

Много росы на траве - к урожаю зерна.

Гуси щелкают клювом - к непогоде, ощипываются - к жаре.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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