Народный праздник сегодня, 10 июня, отмечается в честь преподобного Никиты Халкидонского и епископа Евтихия Мелитинского. Святой Никита при жизни был талантливым целителем, и в день его памяти верующие молятся его иконе об излечении недугов.
Сегодняшний народный праздник был известен нашим предкам как Никита Гусятник, поскольку в этот день покупали молоденьких гусят. Считалось, что святой даст птенцам крепкое здоровье и большой вес, защитит от болезней и хищников.
Наши предки 10 июня опасались встречи с полудницами - духами полей, которые насылали солнечный удар на людей, которые спали в поле или работали там в полдень. Поскольку появлялись они в середине дня, то для избегания встреч с ними работать в поле начинали ранним утром.
Рожденные 10 июня очень любопытные и даже немного бестактные. При этом о себе они говорят мало и окружающие часто их не понимают. Они очень креативные и умеют найти выход из любой ситуации. Могут иметь необычные увлечения или экзотических животных. У них хорошее чувство юмора.
Что нельзя делать 10 июня
Категорически запрещено в день Никиты Гусятника плохо обращаться с гусями, кричать на них, ругать и замахиваться.
Нельзя в этот день работать в поле в полдень и спать в поле.
Родителям в праздник 10 июня запрещено кричать на детей, грубить им и тем более бить, иначе отношения сильно испортятся. Также не стоит пугать ребенка, иначе он будет пугливым по жизни.
Нежелательно в эту дату впускать в дом незнакомцев.
Приметы погоды 10 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- На муравейнике много муравьев - к хорошей погоде.
- Если днем очень жарко, то декабрь будет морозным.
- Если в день Евтихия нет ветра, то урожай в этом году будет богатым.
- Радуга после дождя сулит хорошую погоду в ближайшие дни.
- Много росы на траве - к урожаю зерна.
- Гуси щелкают клювом - к непогоде, ощипываются - к жаре.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.