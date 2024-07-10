В эту дату отмечается День любви к капибарам и День Николы Теслы.

Праздник 10 июля - День любви к капибарам, День Николы Теслы, День полета на зонтике, День рождения футбольного свистка, День "Не наступите на пчелу", Глобальный день энергетической зависимости.

10 июля - 191-й день года (192-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 174 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

10 июля праздник отмечается в разных странах мира - узнайте, какие именно торжества встречают в эту дату:

Видео дня

День котенка, День пикника с плюшевым мишкой, День коктейля "Пина Колада", День сбора черники, День государственности штата Вайоминг - США .

. День первой проповеди Будды - Бутан .

. День независимости - Багамские острова.

День государственного флага - Монголия .

. День вооруженных сил - Мавритания .

Что касается того, какой сегодня праздник в Украине, то в нашей стране не отмечают никаких национальных дат, поэтому все желающие могут присоединиться к празднованию любого международного торжества.

Важные события в истории 10 июля

1040 - согласно легенде, в этот день леди Годива проехала обнажённой по городу Ковентри верхом на лошади, чтобы заставить своего мужа, графа Леофрика, снизить непосильные для горожан налоги. Благодарные потомки установили в городе памятник леди Годиве и отмечают этот день как праздник.

1547 - во Франции прошла последняя официально разрешённая королём дуэль. Причиной дальнейшего запрета дуэлей были частые смертельные случаи. Несмотря на запрет, дуэли продолжались столь же часто, как и прежде. Поэтому в 1566 году король Карл IX был вынужден издать указ, которым к смертной казни приговаривался любой участник дуэли.

1847 - в США прибыли 35 первых китайских эмигрантов.

1878 - в Англии впервые футбольный арбитр во время матча использовал свисток (до этого судьи кричали).

1890 - Вайоминг стал 44 штатом США.

1908 - голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес впервые в мире получил жидкий гелий.

1964 - вышел в свет альбом группы The Beatles "A Hard Day’s Night", с которого началась массовая битломания.

1973 - провозглашена независимость Багам от Великобритании.

1981 - в военно-морском флоте США офицерам запретили ношение бороды.

Какой сегодня церковный праздник

10 июля православные верующие по новому календарю ПЦУ отмечают день памяти преподобного Антония Печерского. По старому стилю христиане чтут память cвятoй пpaвeднoй миpoнocицы Иoaнны и пpeпoдoбнoгo Caмпcoнa Cтpaннoпpиимцa.

Какой сегодня праздник - что можно и нельзя делать 10 июля

В старину наши предки 10 июля принимались косить сено. Они верили в приметы, которые обещали, что чем больше заготовлено сена - тем лучше домашний скот переживет зиму. Желая получить помощь в работе, люди молились святому Сампсону, чтобы он не послал дождь, иначе все сено намокнет.

Народные приметы о погоде 10 июля:

идет дождь - до бабьего лета будет сыро;

радуга через реку - к теплой погоде;

много пчел - в ближайшие дни будет засуха;

щавель выделяет много сока - через несколько дней пойдет сильный дождь.

Категорически запрещено в эту дату слишком тяжело работать и заниматься огородом, иначе ничего из того, что вы сделаете, не получится хорошо. Женщинам не стоит в эту дату долго смотреть в зеркало - можно "проглядеть" свою красоту.

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