Народный праздник 1 января известен под названиями Васильев день, Новый год, Вонифатий, Илья Печерский.

Наши предки 1 января готовили сытные блюда и посевали у соседей. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, чего нельзя делать и какие есть приметы на счастье и достаток.

Что отмечаем 1 января - праздник в Украине

По новому стилю верующие чествуют святителя Василия Великого и святого Петра Могилу, а также отмечают Обрезание Господне. По старому календарю чтили мученика Вонифатия и преподобного Илью Киево-Печерского. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 1 января отмечают христиане.

В наши времена 1 января - это первый день года, однако так было не всегда. В Киевской Руси Новый год в разное время отмечали в марте или сентябре.

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В Васильев день было принято с самого утра посевать у соседей. Занимались этим мальчики и юноши. С большой сумкой зерна ходили по селу, заходили к соседям и обсыпали порог крупой, желая хозяевам достатка и благополучия. Люди с радостью принимали посевальщиков, ведь, по приметам, чем больше их придет, тем лучше пройдет следующий год.

Оставшееся после посеваний зерно не выбрасывали, с собирали в мешок и хранили до весны. Его сеяли с началом посевных работ. Также парней-посевальщиков угощали гостинцами.

Хозяйки в праздник сегодня готовили много сытных блюд, прежде всего - из свинины. На столе обязательно были колбасы, голубцы, кровянка и холодец. В печи запекали печенье в форме зверушек - чтобы скотина в следующем голу была здоровой. Выпечкой угощали родных и соседей, а остатки скармливали животным.

1 января для крепкого здоровья и благополучия в следующем году нужно умыться водой из колодезя или родника.

Кто родился 1 января - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Козерог. Именинники этого дня по характеру упорные, целеустремленные, сильные духом. Они всегда достигают своей цели, но при этом сохраняют честь и человечность. Отличаются крепким здоровьем и талантом к спорту.

Что нельзя делать 1 января

В праздник 1 января не оформляйте кредиты и не одалживайте деньги, иначе проведете весь год в долгах.

Хороший день для начинаний, но новое дело обязательно нужно завершить. Не стоит бросать начатое.

Нельзя ругаться, повышать голос, участвовать в конфликтах, иначе на целый год отношения с близкими испортятся.

Не рекомендуется сегодня выбрасывать мусор и выносит вещи из дома.

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