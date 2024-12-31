Поздравьте родных с Новым годом - им обязательно будет приятно.

Уже скоро мир встретит 2025 год. Люди подводят итоги минувшего года, приглашают в гости родных и обмениваются подарками. А кулинары раздумывают, что обязательно нужно приготовить на Новый год.

Однако главным в празднике являются не блюда и подарки, а внимание, которое мы уделяем родным. Сегодня стоит поздравить близких и друзей с Новым годом 2025, как бы далеко они не находились. А если нет идей о том, чего же пожелать, то мы подскажем несколько трогательных вариантов.

Поздравления с Новым годом в стихах, прозе и картинках

Поздравляю с Новым годом!

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От души тепла желаю,

Пусть хорошая погода

Дом счастливый наполняет.

Пусть беспечно сердце бьётся,

На лице улыбка светит,

А успех не промахнётся,

И тебя захватит в сети!

***

Поздравляю с Новым годом!

Пусть летят снежинки счастья,

Нежность водит хороводы,

Жизнь улыбками украсит.

Сердце бьётся нежно-нежно

От тепла и от любви,

Длятся дни всегда успешно,

Чтоб мечты осуществить!

***

В Новый год под вальс снежинок

В дверь пусть счастье постучит,

И удача без заминок

Даст от всех дверей ключи!

Всё, о чём давно мечталось,

Пусть исполнится скорей,

И захватит сердце радость

И любовь семьи твоей!

***

С Новым годом поздравляю,

Пусть будет счастье и успех,

Пусть всегда сопровождают,

Вас веселье, радость, смех!

***

С Новым годом поздравляю!

Волшебства я вам желаю,

Счастья, радости, веселья,

Следовать всегда за целью!

***

Желаю вам на Новый год,

Пусть тает в вашем сердце лёд,

Пусть каждый день и каждый час

Весна в нём майская цветёт!

***

Поздравляю с Новым годом

И желаю не грустить.

Неурядицы, обиды,

Лучше в старом позабыть.

Пойте, смейтесь, веселитесь,

Будьте счастливы вдвойне.

Всем прекрасного здоровья,

И везения вам втройне!

***

Пусть в жизни новый поворот

Подарит этот Новый год,

Который быстрою дорогой

Вас прямо к счастью приведёт!

Пусть все надежды и мечты

Не вянут, как зимой цветы,

Но ярче ёлки новогодней

Горят вокруг средь темноты!

Пусть будут радость, добрый смех

Наперекор глухой зиме,

Пусть всем делам и начинаньям

Во всём сопутствует успех!

***

Пусть этот чудесный и волшебный праздник - Новый год - принесет только приятные сюрпризы и радостные встречи! Пусть уходящий год заберет с собой все проблемы и нерешенные задачи! Желаю мира, добра, любви, взаимопонимания в семье!

***

Поздравляю с праздником! Пусть 2025 год принесет Украине победу и долгожданный мир, а всем семьям подарит воссоединение. Пусть беды обходят десятой дорогой. Желаю семейного счастья, финансового достатка, крепкой и взаимной любви!

***

С Новым годом тебя! Пусть уходящий год заберет с собой горе и тьму, а в 2025 году наступит долгожданная победа! Желаю мирного неба, исполнения всех желаний и яркого огня в душе даже в самые темные зимние дни!

***

Поздравляю с Новым 2025 годом! Пусть следующий год исполнит главное желание всех украинцев! Пусть беды и болезни уходят прочь, а в душе поселятся надежда, оптимизм, любовь к близкими. Пусть нам всегда будет хватать времени, особенно на то, что нам нравится и то, что делает счастливее наших близких.

***

Пусть Новый год принесёт только радость и счастье. Пусть волшебный праздник исполнит заветную мечту. Желаю крепкого здоровья и семейного уюта. Желаю взаимной любви и душевной теплоты. Желаю найти под ёлкой много-много подарков и мешок денег!

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