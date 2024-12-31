Уже скоро мир встретит 2025 год. Люди подводят итоги минувшего года, приглашают в гости родных и обмениваются подарками. А кулинары раздумывают, что обязательно нужно приготовить на Новый год.
Однако главным в празднике являются не блюда и подарки, а внимание, которое мы уделяем родным. Сегодня стоит поздравить близких и друзей с Новым годом 2025, как бы далеко они не находились. А если нет идей о том, чего же пожелать, то мы подскажем несколько трогательных вариантов.
Поздравления с Новым годом в стихах, прозе и картинках
Поздравляю с Новым годом!
От души тепла желаю,
Пусть хорошая погода
Дом счастливый наполняет.
Пусть беспечно сердце бьётся,
На лице улыбка светит,
А успех не промахнётся,
И тебя захватит в сети!
***
Поздравляю с Новым годом!
Пусть летят снежинки счастья,
Нежность водит хороводы,
Жизнь улыбками украсит.
Сердце бьётся нежно-нежно
От тепла и от любви,
Длятся дни всегда успешно,
Чтоб мечты осуществить!
***
В Новый год под вальс снежинок
В дверь пусть счастье постучит,
И удача без заминок
Даст от всех дверей ключи!
Всё, о чём давно мечталось,
Пусть исполнится скорей,
И захватит сердце радость
И любовь семьи твоей!
***
С Новым годом поздравляю,
Пусть будет счастье и успех,
Пусть всегда сопровождают,
Вас веселье, радость, смех!
***
С Новым годом поздравляю!
Волшебства я вам желаю,
Счастья, радости, веселья,
Следовать всегда за целью!
***
Желаю вам на Новый год,
Пусть тает в вашем сердце лёд,
Пусть каждый день и каждый час
Весна в нём майская цветёт!
***
Поздравляю с Новым годом
И желаю не грустить.
Неурядицы, обиды,
Лучше в старом позабыть.
Пойте, смейтесь, веселитесь,
Будьте счастливы вдвойне.
Всем прекрасного здоровья,
И везения вам втройне!
***
Пусть в жизни новый поворот
Подарит этот Новый год,
Который быстрою дорогой
Вас прямо к счастью приведёт!
Пусть все надежды и мечты
Не вянут, как зимой цветы,
Но ярче ёлки новогодней
Горят вокруг средь темноты!
Пусть будут радость, добрый смех
Наперекор глухой зиме,
Пусть всем делам и начинаньям
Во всём сопутствует успех!
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Пусть этот чудесный и волшебный праздник - Новый год - принесет только приятные сюрпризы и радостные встречи! Пусть уходящий год заберет с собой все проблемы и нерешенные задачи! Желаю мира, добра, любви, взаимопонимания в семье!
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Поздравляю с праздником! Пусть 2025 год принесет Украине победу и долгожданный мир, а всем семьям подарит воссоединение. Пусть беды обходят десятой дорогой. Желаю семейного счастья, финансового достатка, крепкой и взаимной любви!
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С Новым годом тебя! Пусть уходящий год заберет с собой горе и тьму, а в 2025 году наступит долгожданная победа! Желаю мирного неба, исполнения всех желаний и яркого огня в душе даже в самые темные зимние дни!
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Поздравляю с Новым 2025 годом! Пусть следующий год исполнит главное желание всех украинцев! Пусть беды и болезни уходят прочь, а в душе поселятся надежда, оптимизм, любовь к близкими. Пусть нам всегда будет хватать времени, особенно на то, что нам нравится и то, что делает счастливее наших близких.
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Пусть Новый год принесёт только радость и счастье. Пусть волшебный праздник исполнит заветную мечту. Желаю крепкого здоровья и семейного уюта. Желаю взаимной любви и душевной теплоты. Желаю найти под ёлкой много-много подарков и мешок денег!