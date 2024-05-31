Народный праздник 1 июня известен под названиями Устинов день, Иван Долгий, оберег нивы.

Православная церковь Украины 1 июня по новому стилю чтит память мученика Юстина Философа и Киево-Печерского врача Агапита. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают епископа Иоанна Готского.

Наши предки в первый день лета усиленно работали на поле, высаживая поздние овощи и зерновые культуры. На работу выходили всей семьей и работали вместе, а после работы устраивали пикник на природе. Остатки продуктов закапывали на огороде для повышения урожайности.

Если же погода была дождливой, то на участке чисто символически сеяли несколько зерен. В целом осадкам в этот народный праздник радовались, поскольку они поливал посевы. Счастливой приметой считается умыться дождевой водой сегодня. Первый летний дождь несет здоровье и наполняет энергией.

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В народный праздник 1 июня хозяйки приветствовали лето, выпекая круглые пироги и караваи в форме солнца. Готовили также пироги и вареники. Сдобой угощали всех родных, а также пастухов и других нанятых работников. Согласно народным традициям, блюда из теста в этот день принесут благополучие в дом и хороший урожай на поля.

Ещё одной народной традицией в праздник 1 июня является сбор лекарственных трав в лесах и полях. Собранные сегодня растения принесут двойную пользу для здоровья. Однако важно оставлять корни в земле при сборе.

1 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру стойкие, сильные духовно, находчивые и деловые. Они могут решить любую проблему и не боятся трудностей. Хорошо воспринимают критику и постоянно работают над собой. Рожденные 1 июня не могут оставаться равнодушными к проблемам близких людей.

Что нельзя делать 1 июня

Нельзя сегодня жаловаться на свою судьбу и проблемы, иначе ситуация только ухудшится.

Лениться, спать до обеда, бездельничать и откладывать важные дела - к неудачам в личной жизни.

Неудачный день для ремонта и строительства. Результат получится неудовлетворительным.

Категорически запрещено вредить природе - мусорить, срывать листья и ломать ветки, обижать и пугать животных, загрязнять водоемы.

Супругам не стоит в этот день ругаться и ссориться, иначе отношения ухудшатся и может даже дойти до развода.

Приметы погоды 1 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Какая погода в первые три дня июня, таким будет лето.

Роса или туман в сегодняшнее утро сулят урожайное лето.

Ласточки и стрижи низко летают - к осадкам.

На протяжении дня часто меняется погода - весь июнь будет переменчивым.

Сильно пахнут цветы - к дождливой погоде.

Если ночь теплая, то заморозков больше не будет.

Пасмурно, но пчелы и бабочки продолжают летать - дождя не будет.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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