Какой сегодня православный праздник в Украине, приметы дня и что нельзя делать 15 мая.

УНИАН рассказывает, какой церковный праздник сегодня в православном календаре, о чем нужно молиться святым и что запрещает церковь 15 мая.

Ранее мы рассказывали, когда будет Вознесение Господне в этом году и что можно и нельзя делать в праздник.

Православный праздник сегодня, 15 мая - день памяти святителя Афанасия, архиепископа Александрийского

Святитель Афанасий родился около 297 года в городе Александрии в семье благочестивых христиан. Получил хорошее образование и с малых лет изучал Священное Писание.

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Как-то играя со сверстниками, они решили крестить своих друзей-язычников. Афанасия избрали "епископом", и он провел обряд. За этим всем наблюдал из окна Александрийский Патриарх Александр. Он позвал к себе детей и их родителей, побеседовал с ними и выяснил, что обряд крещения дети провели по всем правилам. Патриарх признал крещение действительным. Афанасия со временем присоединили его к клиру, а затем посвятили в сан диакона, и он сопровождал Патриарха Александра в 325 году на I Вселенский Собор в Никее.

После смерти святого Патриарха Александра Афанасия избрали его преемником. Всю жизнь он управлял церковью и испытал за это время много гонений. Но несмотря на это продолжал твердо отстаивать веру и выступать против арианской ереси. В какое-то время он остал единственным православным епископом, так как все другие уклонились в ересь. Умер Афанасий в возрасте 76 лет. Сохранились его труды в защиту православия.

Православный праздник сегодня, 15 мая - перенесение мощей благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба

Борис и Глеб - в крещении Роман и Давид - были младшими сыновьями великого киевского князя Владимира Святославича, Владимира Красное Солнышко, а также братьями Ярослава Мудрого и Святополка Окаянного.

Борис родился в 986 году, Глеб - в 990 году. Молодые князья получили земли от отца: Борис - Ростов, а Глеб - Муром. Как и их отец, братья вели благочестивый образ жизни и интересовались священными писаниями, но прожили короткую жизнь, так как стали жертвами междоусобицы.

После смерти князя Владимира I в 1015 году престол перешел к старшему сыну Святополку Туровском - по праву наследования, но не по воле отца. Чтобы не потерять власть, Святополк решил убить Бориса, Глеба и Святослава. Борис погиб в возрасте 29 лет, а Глебу было 25 лет.

Борис и Глеб - первые канонизированные русские святые. Их называют князьями-страстотерпцами, так как они погибли не за веру, а за то, что проявили беззлобие и исполняли Божьи заповеди. Мощи Бориса и Глеба находятся в храме в Вышгороде и считаются чудотворными. Известно шесть случаев исцеления людей на их могиле - святые помогли выздороветь слепым, немым и хромым людям.

Борису и Глебу молятся выздоровлении от болезней, особенно от слепоты и болезней ног, просят защитить от недоброжелателей, укротить вражду и злобу, сохранить мир в семье и помощи защитникам Родины.

Народный праздник 15 мая называется Бориса и Глеба.

Какой сегодня праздник - народные приметы 15 мая

Приметы дня говорят о том, какой будет погода в мае и летом:

жаркое солнце сегодня - установится хорошая погода;

если ветрено и холодно - будет прохладным все лето;

красивый закат солнца - лето будет сухим;

собираются грозовые тучи - несколько дней будет непогода.

Замечали, если сегодня слышно пение соловья, то лето наступит раньше календаря.

Какой сегодня церковный праздник - что нельзя делать 15 мая

На церковный праздник 15 мая есть несколько строгих запретов:

нельзя отказывать в помощи;

запрещено ссориться, выяснять отношения и провоцировать конфликты;

не разрешается бездельничать.

Также 15 мая не советуют считать деньги после захода солнца - можно обеднеть.

Что сегодня можно делать

В этот день нужно обязательно помочь неимущим и бедным, например, угостить их чем-то. Следует помириться с теми, с кем были в ссоре, и самим не таить никакого зла.

По народным приметам сегодня, подметая в доме, нужно мести не как обычно - к порогу, а от порога к центру, чтобы сохранить достаток и благополучие.

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