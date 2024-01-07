Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

8 января по новому церковному календарю православные вспоминают преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских. О традициях дня, его народных приметах, а также что отмечают в церкви 8 января по старому стилю - рассказываем в материале.

8 января 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

8 января (20 января по старому стилю) - день памяти преподобных Григория чудотворца и Григория затворника Печерских.

Григорий чудотворец жил в XI веке, монашеский постриг принял в Киево-Печерской лавре. Он был известен своей ученостью - много читал, много знал, а книги считал своим единственным достоянием. В предании сказано, что Григорий имел дар вразумления: он несколько раз встречал воров в обители - то в келии, то в саду монастыря. Всех их монах убедил оставить свой промысел и начать жить честно.

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Однажды монах шел за водой ко Днепру - там его увидели отроки князя Ростислава. Они стали смеяться над ним, издеваться и ругать его. Монах терпел, но после ответил: "Дети, вам бы надлежало сокрушаться и просить молитв, ибо над вами решен уже суд Божий... Вы все вместе с вашим князем найдете смерть в воде". Об этом донесли князю Ростиславу, и он, разгневанный, велел бросить связанного Григория в Днепр. Но предсказание монаха сбылось: Ростислав и княжичи утонули, когда спасались бегством от половцев - на глазах у брата, князя Владимира Мономаха.

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Григорий, затворник Киево-Печерский, жил в XIV веке. О нем известно, что помимо того, что жил в затворе, он питался всю жизнь невареной травой. Когда к нему приходили больные, эту же траву давал и им - и они исцелялись.

8 января также отмечают день памяти святителя Емельяна, епископа Кизического, пострадавшего за веру в IX веке.

Праздник 8 января по старому стилю - Собор Пресвятой Богородицы. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 26 декабря.

О чем говорят приметы на 8 января

По приметам дня судят, какой будет погода и лето:

снежки хорошо лепятся - к теплу;

зяблики запели - жди потепления со дня на день;

закат красного цвета - будет мороз;

вороны галдят - к метели;

день выдался морозный и вьюжный - лето будет холодным.

В народном календаре 8 января - Емельянов день. Его, так же как Ивана-бражника, считали Перезимником - то есть, переходным временем от зимы к весне.

Что нельзя делать 8 января

В праздник есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

ссориться;

отказывать в помощи;

бездельничать.

В то же время по народным приметам запрещается работать с утра - если начать день с хлопот, то все пойдет вкривь и вкось. Не следует в этот день также оставаться в одиночестве, варить кисель и покупать веревки - в народе считается, что это к беде.

Что можно делать 8 января

В праздник можно пойти в церковь - у святых просят об избавлении от болезней, о ниспослании мудрости для близких, ведущих неправедную жизнь, а также помощи в укреплении семьи, воспитании детей.

В народе в этот день приглашали в гости и угощали кума с кумой - считалось, что это укрепит здоровье детей. Кум и кума приходили в дом к крестникам с куском мыла и полотенцем - мыло использовали при купании детей.

Традиционно в этот день также полагается попрощаться со Святками и после приступать к повседневным делам.

8 января - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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