Какой церковный праздник отмечают 29 февраля по новому и старому стилю, что можно и нельзя делать и у кого именины.

29 февраля по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Касияна Римлянина. В народном календаре - Касьянов день. О запретах и приметах дня, что отмечают в православной церкви 29 февраля по старому стилю - в материале.

29 февраля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

29 февраля по новому стилю (29 февраля также по старому стилю) - день памяти святого Иоанна Кассиана Римлянина.

Кассиан Римлянин - реальный исторический персонаж. Он был христианским монахом и богословом, жил в IV-V веках н.э в Галлии. Родился в зажиточной семье, еще с юности интересовался науками, особенно философией и астрономией. Чтобы продолжить обучение, Кассиан отправился в Константинополь к Иоанну Златоусту. У него он научился добродетельной жизни, удалился в скит и долго жил там в безмолвии и тяжком труде. Затем монах отправился в монастыри Египта и Каппадокии.

Видео дня

После себя преподобный оставил несколько трудов о том, как должно жить монахам.

О чем говорят приметы на 29 февраля

В народном календаре 29 февраля - праздник Касьянов день, Касьян-високос, Касьян-завистник. По его приметам судят о погоде и урожае:

слышно, как лес трещит - еще будут морозы, а если шумит - оттепель;

туман или снег 29 февраля - к урожаю летом;

не слышно в этот день собак и петухов - может быть эпидемия или мор.

Считается, что сны, увиденные в ночь на Касьяна - вещие и скоро сбываются.

День памяти Кассиана в високосные годы выпадает на 29 февраля, а в невисокосные - на 28 февраля. Из-за этих скачков в дате личность Кассиана обросла массой примет и суеверий, причем они распространяются не только на один день, но и на весь високосный год.

Что нельзя делать 29 февраля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ругаться, повышать голос, скандалить, завидовать.

По народным приметам этот день считается одним из самых опасных, демонических - все, что каким-либо образом связано с этим днем, будет неудачным.

Не советуют в этот день заниматься никакой домашней работой - например, стирать, гладить, рукодельничать, так как все будет не ладиться. Нежелательно крестить ребенка и играть свадьбу. Не стоит стричь волосы и ногти, а также лишний раз выходить на улицу и разговаривать с незнакомыми - есть риск нажить неприятностей или заболеть.

Что можно делать 29 февраля

Помощи святого Иоанна Кассиана ищут в случае чрезмерного увлечения какими-либо страстями, соблазнами (игромания, алкоголизм, наркомания). Просят у Кассиана помощи в обучении, так как святой сам много учился. Также Иоанну Кассиану Римлянину молятся как защитнику от несчастных случаев.

В народе Касьян не имеет ничего общего святым, более того - его считают прототипом Кощея Бессмертного и Вия, который описал Николай Гоголь.

29 февраля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Касьян.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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