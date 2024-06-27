Какой церковный праздник отмечают 28 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

28 июня по новому церковному календарю православные верующие почитают память чудотворной иконы Божией Матери "Троеручица". В народе день получил название Крапивное заговенье. О традициях и приметах 28 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

28 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, поэтому православные праздники с фиксированной датой (непереходящие) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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28 июня по новому календарному стилю (11 июля - по старому) - день памяти иконы Божией Матери "Троеручица".

Икона "Троеручица" имеет необычную историю. В 716 году на византийском престоле был император Лев Исавр - ярый иконоборец. По его приказу у христиан отбирали и сжигали иконы, а самих верующих убивали.

Под эти гонения попал первый министр и просветитель христианства в Сирии Иоанн Дамаскин, который служил у халифа Дамасского. Чтобы устранить Иоанна, император пошел на хитрость: приказал подделать почерк Иоанна и написать письмо, в котором он просит у Византии помощи, чтобы завоевать Сирию. Когда халиф прочел это письмо, то велел отрубить правую руку Иоанну. Иоанн упросил отдать ему руку, стал молиться перед иконой Богоматери и в конце концов уснул. Когда же он проснулся, то его рука была на месте, как будто ничего и не случилось. На радостях Иоанн заказал у мастеров руку из серебра и прикрепил ее к иконе. Другая версия говорит, что мужчина сам дописал на образе третью руку. Остаток жизни Иоанн посвятил служению Богу.

Икону назвали "Троеручицей" и стали почитать как чудотворную. Со временем она оказалась в Хиландарском монастыре на Афоне, а одиз из ее списков находится сейчас в Спасо-Преображенском соборе в Чернигове.

Церковный праздник 28 июня по старому стилю

28 июня по старому календарному стилю - день памяти пророка Амоса, святителя Михаила, митрополита Киевского.

О чем говорят приметы на 28 июня

По приметам дня судят, какой будет погода и зима:

дождь идет с утра, а после него радуга - к хорошей погоде;

вода в реке прибыла - жди ненастье;

кукушка перестала куковать - к ранней зиме.

В народном календаре 28 июня - Крапивное заговенье. Считается, что в этот день крапива самая целебная, а после утрачивает свою силу и пользу.

Что нельзя делать 28 июня

Сегодня, как и в другой день, церковь выступает против ругани и ссор, злости, сплетен, клеветы, жадности, зависти, уныния.

Народные приметы дня запрещают давать и брать деньги в долг, ругаться - ссора затянется надолго, отказывать в помощи, а также играть свадьбу - брак будет непрочным.

О чем помолиться и что можно делать 28 июня

К иконе "Троеручица" обращаются с молитвами исцелить болезни рук, ног и суставов, верят, что молитвы к Богородице у этого образа помогают восстановить зрение. Также просят у Пресвятой здоровья для близких, семейного благополучия и защиты от врагов. Чудотворный образ покровительствует людям, занимающимся рукоделием, иконописцам и художникам.

В этот день по народной традиции принято собирать крапиву - старину с ней готовили борщ, салаты, пирожки. Отвары из крапивы, приготовленные 28 июня, можно использовать как лекарство. В народе приписывают крапиве и другие свойства - считается, что если положить ее на пороге дома или же повесить над дверью и окном, то растение защитит от всего недоброго.

28 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Герман, Иван, Павел, Сергей.

По старому стилю именины у Григория, Ефрема, Киры, Михаила, Модеста, Семена, Федора.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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