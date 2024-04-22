Какой церковный праздник отмечают 23 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

23 апреля православные верующие вспоминают великомученика Юрия Победителя (Георгия Победоносца), мучеников Анатолия и Протолеона. В народном календаре - Юрьев день. О его традициях, приметах и запретах и кого почитают в церкви 23 апреля по старому стилю - рассказываем ниже.

23 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

23 апреля по новому календарю (6 мая по старому) - день памяти одного из самых известных христианских святых - Георгия Каппадокийского, который известен как Юрий Победитель, или Георгий Победоносец, а также мучеников Анатолия, Протолеона и царицы Александры.

Великомученик Георгий жил в III-IV веках. Он служил на военной службе, выделялся умом, храбростью и сноровкой. Георгий сделал военную карьеру и вошел в воегный совет при императоре Диоклетиане. Когда император решил возродить язычество и устроил гонения на христиан, Георгий, исповедовавший христианство, обличил Диоклетиана в жестокости и несправедливости.

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Воина подвергли пыткам, чтобы заставить отказаться от христианской веры, но тот чудесным образом исцелялся после них. Свидетели этого чуда уверовали в Христа, а два сановника, Анатолий и Протолеон, открыто исповедали веру. Их тут же казнили. Уверовала в Христа и супруга императора - царица Александра, но ей не дали прославить Бога, а увели во дворец.

Праздник 23 апреля по старому стилю - день памяти мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.

О чем говорят приметы на 23 апреля

В народном календаре 23 апреля - праздник Юрьев день. По его приметам судят о том, какими будут погода и урожай:

дождь пошел - будет много травы и хороший сенокос;

ночь теплая - к урожаю хлеба;

холодная погода - к урожаю проса и овса.

Считается, что если день 23 апреля теплый выдался, то лето скоро наступит.

Что можно делать 23 апреля

За мужество и духовную победу над палачами, великомученика Георгия называют Победоносцем. У святого просят о здравии воинов, защите от болезней и нечисти, а также об охране скота от недуг. Девушки молятся с просьбами послать достойного жениха.

По народным приметам, если сегодня умыться утренней росой, то дольше будешь молодым и сильным.

Что нельзя делать 23 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - отказывать в помощи, веселиться, устраивать застолья и пьянки. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, запрещены скоромные продукты, а разрешается горячая пища без растительного масла.

Согласно народным приметам в этот день строго запрещается повышать голос и ссориться - существует поверье, что нарушившего может убить молнией. Не стоит много работать, больше времени стоит уделить молитве.

23 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Егор, Иван, Юрий.

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