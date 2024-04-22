23 апреля православные верующие вспоминают великомученика Юрия Победителя (Георгия Победоносца), мучеников Анатолия и Протолеона. В народном календаре - Юрьев день. О его традициях, приметах и запретах и кого почитают в церкви 23 апреля по старому стилю - рассказываем ниже.
23 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
23 апреля по новому календарю (6 мая по старому) - день памяти одного из самых известных христианских святых - Георгия Каппадокийского, который известен как Юрий Победитель, или Георгий Победоносец, а также мучеников Анатолия, Протолеона и царицы Александры.
Великомученик Георгий жил в III-IV веках. Он служил на военной службе, выделялся умом, храбростью и сноровкой. Георгий сделал военную карьеру и вошел в воегный совет при императоре Диоклетиане. Когда император решил возродить язычество и устроил гонения на христиан, Георгий, исповедовавший христианство, обличил Диоклетиана в жестокости и несправедливости.
Воина подвергли пыткам, чтобы заставить отказаться от христианской веры, но тот чудесным образом исцелялся после них. Свидетели этого чуда уверовали в Христа, а два сановника, Анатолий и Протолеон, открыто исповедали веру. Их тут же казнили. Уверовала в Христа и супруга императора - царица Александра, но ей не дали прославить Бога, а увели во дворец.
Праздник 23 апреля по старому стилю - день памяти мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.
О чем говорят приметы на 23 апреля
В народном календаре 23 апреля - праздник Юрьев день. По его приметам судят о том, какими будут погода и урожай:
- дождь пошел - будет много травы и хороший сенокос;
- ночь теплая - к урожаю хлеба;
- холодная погода - к урожаю проса и овса.
Считается, что если день 23 апреля теплый выдался, то лето скоро наступит.
Что можно делать 23 апреля
За мужество и духовную победу над палачами, великомученика Георгия называют Победоносцем. У святого просят о здравии воинов, защите от болезней и нечисти, а также об охране скота от недуг. Девушки молятся с просьбами послать достойного жениха.
По народным приметам, если сегодня умыться утренней росой, то дольше будешь молодым и сильным.
Что нельзя делать 23 апреля
Среди запретов, что сегодня нельзя делать - отказывать в помощи, веселиться, устраивать застолья и пьянки. Продолжается Великий пост 2024 - тем, кто постится, запрещены скоромные продукты, а разрешается горячая пища без растительного масла.
Согласно народным приметам в этот день строго запрещается повышать голос и ссориться - существует поверье, что нарушившего может убить молнией. Не стоит много работать, больше времени стоит уделить молитве.
23 апреля - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Егор, Иван, Юрий.