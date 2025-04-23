Узнайте, чей профессиональный праздник отмечают украинцы 23 апреля.

Сегодняшняя дата является важной как для мира, так и для Украинцев. Мы рассказали важнейшие факты об этом дне - какой праздник 23 апреля стоит отметить, кого поздравить с Днем ангела и чего категорически нельзя делать.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковный день памяти святого Георгия Победоносца. Также в 2025 году 23 апреля наступает Светлая Среда. По старому календарю верующие чтят гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, причисленного к лику святых, а также мученика Терентия и еще 40 воинов. Ранее мы подробно рассказывали о том, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих и о чем принято молиться.

Какой сегодня праздник в Украине

Профессиональный праздник сегодня в Украине - День психолога. Мы поздравляем специалистов, без которых пережить войну было бы гораздо труднее.

Видео дня

Из выдающихся украинцев родился в этот день писатель Григорий Тютюнник.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ЮНЕСКО отмечается 23 апреля праздник Всемирный день книги и авторского права. Торжество основано в память о Уильяме Шекспире и Мигеля Сервантеса, которые умерли в эту дату. По всему миру проводятся тематические ярмарки и фестивали, а книжные магазины устраивают распродажи.

Другие известные сегодня праздники мира - Международный день творца, День секретаря, День лабораторий, День испанского языка, День английского языка, День водителя школьного автобуса.

Среди мировых знаменитостей в эту дату родились художник Уильям Тернер, композитор Руджеро Леонкавалло, физик Макс Планк, рестлер Джон Сина, музыкант Рой Орбисон.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Юрьев день. Верующие в этот день обращаются к Георгию Победоносцу. Ему молятся о безопасности и здоровье военнослужащих - можно читать молитвы за воинов.

Существует поверье, что 23 апреля роса становится целебной для здоровья. Поэтому в этот день стоит умыться утренней росой, а владельцам скота - выгонять животных на выпас.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Важно помнить, какой сегодня праздник наступает в народе, чтобы не нарушить его запреты. По народным приметам 23 апреля нельзя ругаться с близкими, повышать голос и желать зла, иначе конфликтного человека ударит молнией. Также не стоит работать на огороде, иначе град побьет посевы.

Об этом дне есть следующие давние погодные приметы:

если во время восхода солнце небо красное, то будет хороший урожай хлеба;

зацвела груша - можно сеять овощи в открытый грунт;

если уже отцвели нарциссы, то будет раннее лето;

похолодало - морозы задержатся на ещё две недели.

Погода 23 апреля в Украине будет очень теплой и почти безоблачной. Но в западных областях и в Крыму ожидаются дожди с грозами.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю именины отмечают Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.

По старому стилю в праздник 23 апреля поздравляют обладателей имен Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.

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