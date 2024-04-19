Какой церковный праздник отмечают 20 апреля по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

20 апреля православные верующие отмечают светлый праздник - Похвала Пресвятой Богородицы. О традициях дня, его приметах и запретах и кого почитают в церкви 20 апреля по старому стилю - рассказываем ниже.

20 апреля 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

20 апреля по новому и по старому стилю - праздник Похвала Пресвятой Богородицы. Его традиционно отмечают в субботу, на пятой неделе Великого поста, поэтому даты одинаковы как для старого, так и для нового календаря.

История этого праздника началась в VII веке. По церковному преданию, в то время на Константинополь напали персы и скифы, а греки не смогли им дать отпор. Тогда патриарх Сергий, после службы перед иконой Божией Матери "Одигитрии", взял образ и ризу Пресвятой Богородицы, которая хранилась во Влахернском храме, и обошел с ними Константинополь. Ризу даже погрузили в Босфорский залив - произошло невероятное: поднялась буря и потопила вражеский флот. В ту ночь благодарные жители, находившиеся во Влахернском храме, воспели Богородице и Защитнице града победную песнь (акафист). Поначалу этот праздник совершался только в Константинополе, во Влахернском храме. Позднее его внесли в уставы монастырей, а затем сделали общим для всей Церкви.

Видео дня

Похвалу Пресвятой Богородицы называют еще Субботой Акафиста. В этот день славят Богородицу верят в то, что Пресвятая и сейчас защитит и поможет бороться с врагами видимыми и невидимыми.

Праздник 20 апреля по старому стилю - день памяти преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.

О чем говорят приметы на 20 апреля

Приметы дня говорят о погоде и урожае:

первый гром в этот день - будет хороший урожай;

погода дождливая - меда будет мало;

зацвела мать-и-мачеха - к потеплению;

ночь ясная - будут заморозки;

много еловых шишек - к урожаю хлеба.

20 апреля уже можно сеять тыкву, огурцы и фасоль.

Что можно делать 20 апреля

В этот день хорошо пойти в церковь или можно помолиться Богородице дома, поблагодарить Ее. У Божией Матери просят покровительства и защиты от врагов ведомых и неведомых, к Богоматери можно обращаться с любой скорбью, главное - чтобы молитва была искренней.

Что нельзя делать 20 апреля

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - начинать ссоры, скандалы, ругаться, сквернословить, отказывать в помощи и лениться. Запрещено устраивать шумные развлечения. Продолжается Великий пост 2024 - для тех, кто постится, мясо, рыба, яйца, молоко - под запретом, но разрешается вареная и тушеная пища с растительным маслом.

Народные приметы в этот день не советуют беспокоить воду, в частности ловить рыбу.

20 апреля - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Гавриил, Григорий, Вячеслав.

Вас также могут заинтересовать новости: