Народный праздник 2 декабря известен под названиями День Авакума, Авдей-радетель.

2 декабря с давних времен считается удачной датой для работы по дому, но в целом считается опасной, особенно для маленьких детей. Узнайте, какой сегодня праздник отмечают украинцы, что строго запрещено делать и какие есть народные традиции.

Что отмечаем 2 декабря - праздник в Украине

На официальном уровне сегодня отмечают Международный день борьбы за отмену рабства и Всемирный день компьютерной грамотности.

Верующие по новому стилю чествуют пророка Авакума и преподобного Афанасия Киево-Печерского. По старому календарю чтят пророка Авдея. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник 2 декабря отмечают христиане.

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Праздник сегодня считается счастливым для ведения домашнего хозяйства. Удачно пройдут все дела по дому вроде уборки, ремонта, починки сломанных вещей и ухода за комнатными растениями. У кулинаров получатся вкусные блюда и заготовки на зиму.

В целом 2 декабря считается опасным днём. Наши предки старались не выходить из дома без большой нужды, чтобы не столкнуться с агрессивными животными и не подхватить болезнь. Привычный для начала зимы сезон болезней суеверные люди объясняли разгулом злых духов.

Также в эту дату берегли детей - не оставляли без присмотра, не ругали и одевали по погоде. По приметам, 2 декабря повышается риск появления детских болезней и испугов. Верующие родители умывали малышей святой водой, чтобы уберечь от беды.

Кто родился 2 декабря - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек имеет знак Зодиака Стрелец. Именинники дня энергичные, инициативные, решительные. Часто являются первопроходцами в каком-либо деле. Не боятся рисковать и отличаться от большинства. Для них важно быть лучшими в своей сфере.

Что нельзя делать 2 декабря

Запрещено повышать голос на детей и бить их, оставлять без присмотра, оскорблять.

Неудачный день для рыбалки.

В праздник 2 декабря не стоит принимать поспешные и необдуманные решения, особенно насчет крупных покупок.

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