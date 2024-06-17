Народный праздник 18 июня известен под названиями Макушка лета, Дорофеев день.

Православная церковь Украины 18 июня по новому стилю чтит память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают священномученика Дорофея Тирского.

Согласно народным приметам, с этого дня начинает припекать солнце и наступает настоящая знойная жара. Крестьяне в праздник 18 июня выходили работать в поле только утром и вечером. День же проводили дома, опасаясь теплового или солнечного удара. Наши предки связывали эти недуги с происками злых духов - полудениц.

Молодежь начинала готовиться к Ивана Купала. Девушки в этот народный праздник собирали дикие цветы и заплетали венки, а также занимались вышивкой и рукоделием. Венки бывали нескольких видов - обрядовые, приворотные, защитные. Их развешивали по дому и хлеву как оберег от нечисти.

Видео дня

В этот день существовал обычай разжигать большой костер, в котором сжигали старые, изношенные и ненужные вещи, набивку матрасов и подушек, старую солому. У огня собирались всей семьей, готовили еду на огне и обсуждали новости. Считалось, что такой ритуал сближает родных.

Народный праздник 18 июня считается удачным для продаж и покупок. Можно получить приличную выручку сегодня. Торговцы в этот день устраивали ярмарки и летние распродажи.

18 июня - знак Зодиака

Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру уверенные в себе, общительные, оптимистичные. Стремятся к постоянному саморазвитию и тяжело воспринимают неудачи. В непредвиденных ситуациях склонны к панике. Рожденные 18 люди привыкли держать переживания в себе и не делятся своими тревогами.

Что нельзя делать 18 июня

Избегайте ссор, конфликтов, криков в этот день, не оскорбляйте и не принижайте близких, иначе испортите отношения.

Не стоит жаловаться на свою судьбу, болезни, беды сегодня, иначе ситуация ухудшится. Хвастаться и проявлять высокомерие тоже не стоит - лишитесь нажитого.

Повышается риск порезаться и уколоться, поэтому не стоит легкомысленно обращаться с острыми предметами и оставлять их в доступном для детей месте.

Если приснился кошмар - нельзя его рассказывать, иначе сбудется.

Приметы погоды 18 июня

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Дует западный ветер - к дождливому лету, восточный - к сильной жаре с влажным воздухом, северный - к засухе, южный - к умеренной погоде и хорошему урожаю.

Пчелы не летят с улья, а домашний скот не хочет пастись - к непогоде.

Утром стоит сильный туман - к урожаю грибов.

Если появилась радуга, то в ближайшие дни будет хорошая погода.

В лесах много пауков и часто встречается паутина - в ближайшие дни дождя не будет.

Много росы на траве - хорошо уродится зерно.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: