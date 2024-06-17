Православная церковь Украины 18 июня по новому стилю чтит память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. По старому стилю в праздник сегодня вспоминают священномученика Дорофея Тирского.
Согласно народным приметам, с этого дня начинает припекать солнце и наступает настоящая знойная жара. Крестьяне в праздник 18 июня выходили работать в поле только утром и вечером. День же проводили дома, опасаясь теплового или солнечного удара. Наши предки связывали эти недуги с происками злых духов - полудениц.
Молодежь начинала готовиться к Ивана Купала. Девушки в этот народный праздник собирали дикие цветы и заплетали венки, а также занимались вышивкой и рукоделием. Венки бывали нескольких видов - обрядовые, приворотные, защитные. Их развешивали по дому и хлеву как оберег от нечисти.
В этот день существовал обычай разжигать большой костер, в котором сжигали старые, изношенные и ненужные вещи, набивку матрасов и подушек, старую солому. У огня собирались всей семьей, готовили еду на огне и обсуждали новости. Считалось, что такой ритуал сближает родных.
Народный праздник 18 июня считается удачным для продаж и покупок. Можно получить приличную выручку сегодня. Торговцы в этот день устраивали ярмарки и летние распродажи.
18 июня - знак Зодиака
Рожденный сегодня человек по знаку Зодиака - Близнецы. Именинники этого дня по характеру уверенные в себе, общительные, оптимистичные. Стремятся к постоянному саморазвитию и тяжело воспринимают неудачи. В непредвиденных ситуациях склонны к панике. Рожденные 18 люди привыкли держать переживания в себе и не делятся своими тревогами.
Что нельзя делать 18 июня
Избегайте ссор, конфликтов, криков в этот день, не оскорбляйте и не принижайте близких, иначе испортите отношения.
Не стоит жаловаться на свою судьбу, болезни, беды сегодня, иначе ситуация ухудшится. Хвастаться и проявлять высокомерие тоже не стоит - лишитесь нажитого.
Повышается риск порезаться и уколоться, поэтому не стоит легкомысленно обращаться с острыми предметами и оставлять их в доступном для детей месте.
Если приснился кошмар - нельзя его рассказывать, иначе сбудется.
Приметы погоды 18 июня
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
- Дует западный ветер - к дождливому лету, восточный - к сильной жаре с влажным воздухом, северный - к засухе, южный - к умеренной погоде и хорошему урожаю.
- Пчелы не летят с улья, а домашний скот не хочет пастись - к непогоде.
- Утром стоит сильный туман - к урожаю грибов.
- Если появилась радуга, то в ближайшие дни будет хорошая погода.
- В лесах много пауков и часто встречается паутина - в ближайшие дни дождя не будет.
- Много росы на траве - хорошо уродится зерно.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.