Какой церковный праздник отмечают 18 июня по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

18 июня православные верующие по новому церковному календарю вспоминают мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. В народе день прозвали Ярилин. О традициях и приметах 18 июня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

18 июня 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, и даты православных праздников с фиксированной датой (непереходящие праздники) сместились на 13 дней раньше. Однако часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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18 июня по новому календарному стилю (1 июля - по старому) - день памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

Леонтий, Ипатий и Феодул жили в I веке, все они были римскими воинами. Леонтий был христианином - он обращал в христианскую веру язычников. Узнав об этом, правитель приказал схватить его и доставить к нему. За Леонтием послали двух стражников - Ипатия и Феодула. Они забрали христианина из дома, но на обратной дороге одни из стражников заболел. И лишь когда Леонтий помолился, то выздоровел. После этого оба стражника уверовали в Христа. Правитель, который узнал об этом, был вне себя от гнева. Всех троих заставляли отречься от веры, а когда это не удалось, то воинов казнили.

Церковный праздник 18 июня по старому стилю

18 июня по старому календарному стилю - Игоревской иконы Божией Матери, перенесение мощей благоверного князя Игоря (Георгия) Черниговского и Киевского, блаженного Константина, митрополита Киевского, чудотворца.

О чем говорят приметы на 18 июня

Приметы дня говорят о погоде и урожае:

роса выпала утром - урожай будет хорошим;

туман с утра - днем будет жарко;

закат розовый - установится хорошая погода.

В народе день 18 июня прозвали Ярилин день или Макушка лета - это время считали разгаром летней поры и посвящали ее богу Яриле.

Что нельзя делать 18 июня

18 июня, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссор, обид, клеветы, выступает против жадности, зависти, уныния. Нельзя отказывать в помощи просящему.

По народным приметам в этот день запрещается печалиться и жаловаться на судьбу - иначе судьба отвернется, пускать деньги на ветер - можно остаться нищим, а также хвастаться чем-либо - можно все потерять.

Что можно делать 18 июня

Святых мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула считают покровителями воинов и просят у святых помощи и защиты для них.

18 июня у наших предков считался праздничным днем - в это время наводили порядок в доме, накрывали стол и приглашали гостей. По поверьям, если день проведешь весело, то весь год будешь купаться в благополучии и удаче. Также в этот день хорошо пройтись босиком по ярилиной росе, чтобы прибавилось силы, молодости и красоты.

18 июня - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Никанор.

По старому стилю именины у Георгия, Дмитрия, Игоря, Константина, Леонида, Марка, Михаила, Николая, Петра, Федора.

Ранее мы публиковали церковный календарь на июнь 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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