Какой церковный праздник отмечают 16 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

16 марта по новому церковному календарю - Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших, день памяти мученика Савина и священномученика Александра. В народном календаре - Саввин день. О его запретах, приметах и что отмечают в церкви 16 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

16 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

16 марта по новому и по старому стилю в православной церкви отмечают Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших. Также 16 марта по новому стилю (29 марта - по старому) - день памяти мученика Савина и священномученика Александра.

Собор всех преподобных отцов, в подвиге просиявших не имеет фиксированной даты - его отмечают в субботу Сырной седмицы. Преподобными Церковь называет святых, подвиг которых заключался в монашеском подвижничестве. Это единственный день в году, когда совершается память всех монахов и иноков, которые могут послужить примером для всех верующих в преддверии Великого поста.

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Святые подвижники, отшельники и аскеты были такими же людьми, а их тело - слабо, но они совершали подвиги благодаря силе духа. Монашество - это отказ от мирских благ и забот, а основа жизни - пост и молитва, следование Христу. Когда-то Христос сказал про монахов апостолу Петру: "И всякий, кто оставит дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную".

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Савин Ермопольский жил в Египте, в ІІІ веке, и был правителем города Гермополь (Ермополь). Сам он был христианином и во время гонений ему и его сподвижникам пришлось бежать из города. Они укрылись в отдаленном поселке, но их предал один из нищих, которому Савин не раз подавал милостыню. За две золотые монеты местопребывание правителя и его людей раскрыли властям - всех поймали и стали пытать, заставляя отречься от веры в Христа. Когда мученики отказались, то их отправили на казнь - они погибли в водах реки Нил.

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Александр I был епископом Рима и занимал престол Папы Римского в течение 10 лет (с 105 по 115 год). Его почитают как священномученика - он был заживо сожжен по повелению императора Адриана.

По преданию, именно Александр I ввёл в употребление обычай освящать дома святой водой. В честь папы Александра назван римокатолический собор св. Александра в Киеве, построенный при царе Александре I.

О чем говорят приметы на 16 марта

В народном календаре 16 марта - Саввин день. По приметам этого дня судят о погоде и урожае:

утром туман - лето будет дождливое;

тепло и солнечно - вся весна будет теплой;

облака быстро бегут - установится хорошая погода;

дождь или снег пошел - урожай плохой будет.

Даже если в этот день было похолодание, все равно погода уже поворачивала на весну. В народе говорят: "Крути - не крути, зима, морозь - не морозь, а весна уже вошла в свои права".

Что можно делать 16 марта

У святых этого дня просят укрепить веру и силу духа, помочь вынести скорби и жизненные невзгоды, защитить от врагов.

Что нельзя делать 16 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, скандалить, думать о дурном.

По народным приметам 16 марта не стоит давать деньги в долг - это к нищете. Всю тяжелую работу по дому лучше отдать мужчинам.

16 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Иван, Павел, Юлиан, Емельян, Трофим, Александр, Роман, Денис.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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