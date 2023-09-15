Какой сегодня праздник отмечают верующие и главные запреты дня.

15 сентября по новому церковному календарю почитают память святого великомученика Никиту Готфского. В народном календаре - Никита Гусятник. Что можно и нельзя делать на церковный праздник - рассказываем в материале.

15 сентября 2023 - какой праздник сегодня и по старому стилю

Никита жил в IV веке в Бессарабии и происходил из племени готфов. Около 325 года он принял крещение и стал проповедовать веру в Христа среди язычников. Но позже Никита попал под гонения - к власти вернулся вождь готфов Афанарих, которого изгнали ранее. Мученика заставляли отречься от веры, но не смогли. Тогда его предали страшным пыткам, а после сожгли на костре в 372 году. По преданию, огонь не тронул тело мученика и позже его похоронили в Киликии (Малая Азия). У гробницы святого происходили чудеса исцеления. Немного позже часть его мощей перенесли в Константинополь, а часть оказалась в сербском монастыре Высокие Дечаны.

Святого почитают 15 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его вспоминают 28 сентября.

Видео дня

Праздник 15 сентября по старому стилю - день памяти мученика Маманта и святого Иоанна постника, патриарха Константинопольского.

Народные приметы на 15 сентября

По приметам этого дня можно узнать, какими будут зима и следующее лето:

день выдался теплый и сухой - зима будет холодная и снежная;

холодный ветер в этот день - лето будет теплым;

в этот день ясно - завтра будет ветрено;

дождь пошел - весна будет поздняя и сырая.

В народе 15 сентября - праздник Никита Гусятник. В это время обычно шли охотиться на диких гусей, а также забивали домашних.

15 сентября - что сегодня нельзя делать

В этот день есть ряд запретов:

не следует спорить - может разгореться конфликт на ровном месте;

не стоит сорить деньгами;

не советуют делать уборку в доме, выносить из него какие-то вещи и тем более одалживать соседям - это приведет к убыткам;

нельзя хвалиться своими удачами и победами, красотой, имуществом – все утечет сквозь пальцы.

Также этот день считается не очень благоприятным для свадьбы.

Что можно делать 15 сентября

Святому Никите молятся о заступничестве в бедах, защите от злых людей, гонителей и обидчиков, а также от нападений невидимых врагов. В этот день хорошо сделать как можно больше добрых дел - хотя бы небольших. Например, помочь кому-то, подать милостыню, покормить бездомных животных.

Убираться в доме нежелательно, а вот готовить птицу - очень даже можно. В старину главным блюдом в этот день на столе был запеченный гусь.

Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.

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