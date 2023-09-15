15 сентября по новому церковному календарю почитают память святого великомученика Никиту Готфского. В народном календаре - Никита Гусятник. Что можно и нельзя делать на церковный праздник - рассказываем в материале.
15 сентября 2023 - какой праздник сегодня и по старому стилю
Никита жил в IV веке в Бессарабии и происходил из племени готфов. Около 325 года он принял крещение и стал проповедовать веру в Христа среди язычников. Но позже Никита попал под гонения - к власти вернулся вождь готфов Афанарих, которого изгнали ранее. Мученика заставляли отречься от веры, но не смогли. Тогда его предали страшным пыткам, а после сожгли на костре в 372 году. По преданию, огонь не тронул тело мученика и позже его похоронили в Киликии (Малая Азия). У гробницы святого происходили чудеса исцеления. Немного позже часть его мощей перенесли в Константинополь, а часть оказалась в сербском монастыре Высокие Дечаны.
Святого почитают 15 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его вспоминают 28 сентября.
Праздник 15 сентября по старому стилю - день памяти мученика Маманта и святого Иоанна постника, патриарха Константинопольского.
Народные приметы на 15 сентября
По приметам этого дня можно узнать, какими будут зима и следующее лето:
- день выдался теплый и сухой - зима будет холодная и снежная;
- холодный ветер в этот день - лето будет теплым;
- в этот день ясно - завтра будет ветрено;
- дождь пошел - весна будет поздняя и сырая.
В народе 15 сентября - праздник Никита Гусятник. В это время обычно шли охотиться на диких гусей, а также забивали домашних.
15 сентября - что сегодня нельзя делать
В этот день есть ряд запретов:
- не следует спорить - может разгореться конфликт на ровном месте;
- не стоит сорить деньгами;
- не советуют делать уборку в доме, выносить из него какие-то вещи и тем более одалживать соседям - это приведет к убыткам;
- нельзя хвалиться своими удачами и победами, красотой, имуществом – все утечет сквозь пальцы.
Также этот день считается не очень благоприятным для свадьбы.
Что можно делать 15 сентября
Святому Никите молятся о заступничестве в бедах, защите от злых людей, гонителей и обидчиков, а также от нападений невидимых врагов. В этот день хорошо сделать как можно больше добрых дел - хотя бы небольших. Например, помочь кому-то, подать милостыню, покормить бездомных животных.
Убираться в доме нежелательно, а вот готовить птицу - очень даже можно. В старину главным блюдом в этот день на столе был запеченный гусь.
Ранее мы публиковали православный календарь на сентябрь 2023 с датами по новому стилю.