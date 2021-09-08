В этот день в мире отмечаются Международный день грамотности, День извинений, Всемирный день физиотерапии, Международный день солидарности журналистов.
В Британии - Тихий день, в США - День амперсанда, День благодарности выгуливальщикам собак, День кислого пива, День детской медсестры в гематологии и онкологии, День актеров, День клятвы верности, в Испании - День волонтера, День Эстремадуры, в Микронезии - День освобождения Кусаие, на Мальте - День победы, в Литве - День благодарения за свободу и независимость, День коронации Витовта Великого, в Андорре - Национальный день.
Памятные даты 8 сентября, годовщины и события
В 1504 году во Флоренции была установлена скульптура Давида - шедевр гениального Микеланджело.
В 1522 году было завершено первое кругосветное путешествие, начатое под руководством Фернана Магеллана. Из пяти кораблей назад вернулся лишь один - "Виктория" под командой баска Элькано, а из 265 человек, отправлявшихся в плавание, благополучно вернулись на родину только 18.
В 1636 году был основан Гарвардский университет, старейший из университетов Нового Света.
Читайте такжеПравославный календарь 2021 на каждый день: какие праздники отмечаем в сентябреВ 1791 году в парижском Лувре художники впервые выставили на обозрение свои картины.
В 1886 году был основан Йоханнесбург, ныне крупнейший город ЮАР.
В 1888 году был сыгран первый матч Английской футбольной лиги.
В 1906 году американский изобретатель Роберт Тернер презентовал возвратную каретку для пишущей машинки.
В 1921 году была коронована первая мисс Америки - Маргарет Горман. Первый конкурс "Мисс Америка" состоялся в Атлантик Сити. Но тогда он назывался несколько иначе - "Прелесть Атлантик Сити". В качестве приза Горман получила золотую статуэтку русалки стоимостью 1500 долларов. В следующем году конкурс был переименован в "Мисс Америка", а Маргарет Горман получила этот титул задним числом. Первые конкурсы красоты в Атлантик Сити проводились в основном с целью привлечения туристов. Горман пыталась отстоять свой титул в 1922 и 1923 годах и, хотя ей не удалось этого сделать, она осталась всеобщей любимицей.
Несколько лет спустя она вышла замуж за бизнесмена Виктора Кахилла и была счастлива в браке, супруг умер в 1957 году. Маргарет Горман прожила всю свою жизнь в Вашингтоне, стала своего рода светской львицей и покидала город только летом - когда уезжала путешествовать. Скончалась первая "Мисс Америка" 1 октября 1995 года, ей было 90 лет.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 8 сентября чтит память великомучеников Натальи и Адриана. В народе день назвали Наталья Овсяница. В этот день постарайтесь быть как можно более оптимистичными и настраивайте на позитив других. Лучше оставить при себе жалобы и капризы.
Что сегодня нельзя делать
Если переесть в день Натальи, то можно получить проблемы в финансовом плане. Ссориться с кем-то - к беде.
Приметы на 8 сентября
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- заморозки утром - к ранней и холодной зиме;
- много рябины - скоро придут морозы;
- не опали листья березы и дуба - к суровой зиме;
- гром - к теплой осени.
Именины 8 сентября
Именины у Адриана, Георгия, Виктора, Марии, Дмитрия, Петра, Романа и Натальи.
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