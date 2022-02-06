6 февраля - 37-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 328 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 24 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах (ООН), Всемирный день без мобильного телефона, День витаминных напитков, Международный день бармена, День замороженного йогурта, День тайского бокса муай-тай, Международный день саамского народа.

В США - День штата Массачусетс, День Рональда Рейгана, Скаутское воскресенье, День отказа от ненужных отношений, День "Сделай комплимент", День палочек для еды, День "хромой утки", в Канаде - День продовольственной свободы, в Великобритании - День пудинга, во Вьетнаме - Праздник "Ароматной пагоды", в Дании - День рождения принцессы Мари, в Новой Зеландии - День Вайтанги.

Памятные даты 6 февраля, годовщины и события

В 1663 году в Англии началась чеканка золотой гинеи. Она, благодаря прокламации короля Карла II, получила статус золотой монеты королевства.

В 1918 году британский парламент принял закон, открывший доступ к выборам женщинам старше 30 лет, являющимся главой семейства или состоящим в браке с главой семейства, либо окончившим университет.

В 1936 году в Гармиш-Партенкирхене стартовали IV зимние Олимпийские игры, которые открыл Адольф Гитлер.

Читайте такжеИменины 6 февраля - как назвать ребенка и кого поздравить с именинамиВ этот день в 1940 году архитектор Фридрих Пабст представил руководству Рейха план перестройки Варшавы, так называемый "План Пабста", предусматривающий полное разрушение города и строительство на его месте немецкого местечка со 130 тысячным населением. При этом довоенное население Варшавы составляло 1,5 миллиона человек.

В 1948 году венгерский физик Золтан Бей впервые получил эхосигнал с Луны. Этот день считается рождением радиолокационной астрономии.

В 1958 году в Мюнхене разбился самолет с футбольной командой "Манчестер Юнайтед" на борту. Среди 23 погибших было восемь футболистов клуба.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 6 февраля чтит память блаженной Ксении. Она прославилась своей скромностью, набожностью и большой любовью к нуждающимся. В народе день назвали "Аксиньиным", или "Ксения Полузимница".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя стричь волосы, ногти, менять постель на чистую, не подметайте и не стирайте. Также не желательно ставить квас или брагу. Не рассказывайте свои сны.

Приметы на 6 февраля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

безветренно - июль будет теплым;

какая погода в этот день - такой она будет всю весну;

много звезд на небе - скоро будет тепло, если их мало - к непогоде.

Именины 6 февраля

Именины у Ксении, Герасима, Дениса, Тимофея, Агапия и Николая.

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