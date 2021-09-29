29 сентября - 272-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 93 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день сердца, День отоларинголога, Всемирный день школьного молока, Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах.

В Украине - День отоларинголога, в США - День ветеранов зарубежных войн, День кофе, День счастливого гуся, День ежевики, День бискотто, День мокачино, День женского здоровья и фитнеса, в Аргентине - День изобретателя, в Парагвае - День победы в битве за Бокерон, в Португалии - День памяти блаженного Фернандо.

Памятные даты 29 сентября, годовщины и события

В 1650 году Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство. Несколько веков в Европе функции свадебных контор исполняли вездесущие свахи, их деятельность считалась почетной и довольно высоко оплачивалась. В те времена свахи и сводни считались не столько специалистами и дипломатами дел сердечных, сколько координаторами слияния капиталов.

К тому же свахи великолепно исполняли роль современной "желтой прессы", разнося последние новости в виде слухов и сплетен. Один из первых клиентов Робинсона, сэр Джон Даймли, как свидетельствуют исторические документы, пожелал создать семью с молодой женщиной и дал объявление. Главный критерий: "Дама должна обладать состоянием в 300 гиней (на современные деньги - около 500 тысяч долларов). Не важно, является ли она девственницей, вдовой или беременной от бывшего мужа".

Читайте также29 сентября: что нельзя делать, народные обычаи и традицииВ 1793 году в английском спортивном журнале впервые было упомянуто об игре в теннис.

В 1829 году в Лондоне по приказу тогдашнего министра внутренних дел Роберта Пиля была создана гражданская полиция, впоследствии - Скотланд-Ярд.

В 1853 году близ Шотландии разбилось на скалах парусное судно "Annie Jane". В кораблекрушении погибли 348 человек.

В 1885 году в Блэкпуле начали ходить первые в Англии электрические трамваи.

В 1913 году французский летчик Морис Прево на самолете "Deperdussin" впервые превысил скорость 200 км/ч.

В 1916 году Джон Рокфеллер, основатель компании "Standard Oil", стал первым в мире миллиардером.

В 1930 году выдающийся ирландский драматург и романист, лауреат Нобелевской премии в области литературы, один из основателей Лондонской школы экономики и политических наук Джордж Бернард Шоу отказался принять титул пэра.

Читайте такжеИменинники 29 сентября: какое имя дать ребенку и у кого именины сегодняВторая мировая. Трагедия Бабьего Яра. 29 сентября 1941 года в ходе четко спланированной операции все еврейское население Киева было собрано в одном месте под предлогом перемещения его для жительства в новое расположение. Все, кто пересекал границу оцепления, обратно уже не вернулись… За два дня в оврагах Бабьего Яра были расстреляны свыше 33 тысяч человек.

Эта цифра приблизительна, так как не велся учет малолетних детей, которые разделили вместе со своими родными весь ужас происходившего и последующую казнь. Массовые расстрелы в урочище Бабий Яр 30 сентября не закончились, они продолжались весь период оккупации. По мнению некоторых исследователей, в Бабьем Яру только евреев было расстреляно около 150 тысяч человек со всей Украины. По приблизительным подсчетам, в целом число убитых колеблется от 70 тысяч до 200 тысяч человек. После завершения Второй мировой войны руководители массовых казней под Киевом предстали перед военным трибуналом.

В 1968 году испанский тенор Пласидо Доминго дебютировал в зале "Метрополитан Опера".

В 1988 году Нобелевская премия мира была присуждена миротворческим силам ООН.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 сентября чтит память святой Евфимии Всехвальной. В народе день назвали Евфимия Прехвальная или Птичья костка. Если вы загадаете желание в этот день - оно обязательно исполнится.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ссориться и сквернословить.

Приметы на 29 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

не падают листья - морозы наступят нескоро;

тепло и сухо - зима будет поздней;

гром - зима будет бесснежной.

Именины 29 сентября

Именины у Виктора, Григория, Людмилы, Куприяна, Алексея, Иосифа, Сергея, Дорофея и Михаила.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева