29 июля - 210-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 155 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 16 июля Юлианского календаря.

В Украине - День Сил специальных операций ВСУ, в США - День рождения космического агентства NASA, День стажера, Фестиваль дождливого дня, День хот-дога с соусом чили, День помады, День куриных крылышек, День жертвования купленным сыром, День лазаньи, на Бермудах - День отмены рабства, в Норвегии - День прославления святого Олафа, в Таиланде - День тайского языка, в Молдове - День Конституции, в Румынии - День национального гимна, в Индии - День "Мохун Баган".

Памятные даты 29 июля, годовщины и события

29 июля 1836 года во время правления во Франции Луи Филиппа было завершено строительство Триумфальной арки в Париже. Указ о ее возведении был издан императором Наполеоном 18 февраля 1806 года, она должна была символизировать победы его армии. Первый камень в фундамент сооружения заложили 15 августа 1807 года, в день 38-летия Наполеона. В 1815 году, во время краха императора, строительство было приостановлено. Через 8 лет возобновлено и закончено. А в декабре 1840 года под сводом арки проследовал траурный кортеж с прахом Наполеона. Автором проекта Триумфальной арки был архитектор Шальгрен. Под ней с 1920 года находится Могила Неизвестного солдата, над которой горит вечный огонь в честь героев, погибших в Первой мировой войне. Внутри Триумфальной арки расположен музей ее истории. На крыше есть смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на Париж.

Читайте такжеЛунный посевной календарь на август 2021: лучшие дни для работы в садуВ 1981 году в Лондоне состоялась свадьба наследника английского престола принца Чарльза и Дианы Спенсер. Самый неудачный брак в королевском семействе. За пять лет совместной жизни несовместимость супругов и разница в возрасте почти 13 лет стали очевидны и разрушительны. 9 декабря 1992 года премьер-министр Британии Джон Мейджор объявил "дружественное расставание" пары в палате общин. Развод был завершен 28 августа 1996 года. Диана получала единовременно 17 млн фунтов стерлингов, еще 400 тысяч ежегодно. Супруги подписали соглашение о конфиденциальности, которое запрещало им обсуждать детали развода или их супружеской жизни. 31 августа 1997 года Диана погибла в автомобильной катастрофе в туннеле перед мостом Альма на набережной Сены вместе с Доди аль-Файедом и водителем Анри Полем. Аль-Файед и Поль погибли мгновенно, Диана, доставленная с места происшествия в больницу Сальпетриер, скончалась через два часа. Истинные причины ДТП по сей день не установлены.

В этот день в 2015году Microsoft представила свою новую операционную систему Windows 10.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 29 июля чтит память священномученика Афиногена и его десяти учеников, пострадавших за веру во время гонений на христиан. В старину считалось, что ко дню Финогея, так называли праздник предки, лето проходит самую знойную пору.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя лениться, а также делать большие покупки - не пойдут в прок.

Приметы на 29 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

день дождливый - к хорошему урожаю;

утром густой туман - год будет грибным.

Именины 29 июля

Именины у Юлии, Алевтины, Афиногена, Валентины, Павла и Петра.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева