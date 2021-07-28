28 июля - 209-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 156 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 15 июля Юлианского календаря.

В Украине - День крещения Киевской Руси-Украины, День PR-специалиста, в США - День молочного шоколада, День аквапарка, День памяти солдат Буффало, в Таиланде - День рождения короля, в Перу - День независимости, в Испании - День учреждений, в Канаде - День памяти жертв депортации франко-акадийцев.

Памятные даты 28 июля, годовщины и события

В 1586 году сэр, английский астроном, математик, этнограф и переводчик Томас Хэрриот привез в Европу картофель. Однако поначалу его воспринимали как редкое экзотическое растение и сажали в лучших ботанических садах. Появился он и в некоторых частных коллекциях, где его выращивали из-за изысканной красоты цветка. В 17 веке заморский овощ начал проникать и в европейскую кухню. Как ни странно, но признанию картофеля в Европе немало способствовали голодные годы, вызванные неурожаями зерна. О том, что у картофеля съедобны только клубни, на первых порах многие даже не догадывались. Крестьяне пытались есть его плоды, напоминающие зеленые ягоды. Но они были не только несъедобны, но даже ядовиты. Пытаясь сломать предубеждение крестьян по отношению к заморскому овощу, прусский король Фридрих-Вильгельм приказал бесплатно раздавать крестьянам клубни картофеля. А французский естествоиспытатель Антуан Пармантье придумал еще одну хитрость. Картофель садили на государственных землях и организовали охрану плантаций в дневное время. Ночью же караульные уходили спать, а тем временем крестьяне выкапывали урожай. Так картофель стремительно распространялся по Европе. Впоследствии потомки воздвигли Антуану Пармантье памятник. На его постаменте выгравирована надпись: "Благодетелю человечества". Здесь же высечены слова французского короля Людовика XVI: "Поверьте мне, настанет время, когда Франция поблагодарит Вас за то, что Вы дали хлеб голодающему человечеству".

Читайте такжеИменники 28 июля: кто отмечает именины и какое имя дать ребенкуВ 1858 году впервые отпечатки пальцев были использованы для идентификации. Кстати, в Древнем Вавилоне и Китае оттиски пальцев делали на глиняных табличках и печатях, а в 14 веке в Персии отпечатками пальцев "подписывали" различные государственные документы.

В 1855 году французский фотограф и карикатурист Феликс Надар запатентовал идею использования аэрофотографии для изготовления карт и целей разведки. Именно он провел первую в мире аэрофотосъемку, совершив для этого полет на аэростате.

Читайте такжеГороскоп на 28 июля: что ждет завтра все знаки Зодиака28 июля 1914 года началась Первая мировая война - один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества (28 июля 1914 - 11 ноября 1918). В результате войны прекратили свое существование четыре империи: Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская. Страны-участницы потеряли около 10 млн человек убитыми, 22 млн были ранены.

В 1959 году в Англии были введены почтовые коды и установлены автоматические сортировочные машины.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 28 июля чтит память князя Владимира, который принял христианскую веру и организовал массовое крещение славян в Днепре. В народном календаре также почитается память святых мучеников - Кирика и Улиты.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя заниматься работой по дому и физическим трудом. Не стоит ссорится, обижаться и сквернословить. Постарайтесь провести этот день в праздничном настроении. Не рекомендуется переедать и злоупотреблять алкоголем.

Приметы на 28 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

липа пожелтела - осень будет ранней;

утром идет дождь - к солнечному дню;

вечером туман - к дождю;

кузнечики громко стрекочут - к зною.

Именины 28 июля

Именины у Василия, Владимира, Авудима и Петра.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева