24 октября - 297-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 68 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день тёщи, День Организации Объединённых Наций, Всемирный день борьбы с полиомиелитом, День тыквы, Неделя разоружения, Всемирный день рубца, Международный день климатических действий, Всемирный день информации о развитии.

В США - День варёной колбасы "Болонья", День конфет "Хорошо и много", День психа, День еды, в Казахстане - День памяти погибших первопроходцев космоса, в Индии - Праздник замужних женщин "Карва Чаутх", в Германии - День библиотек, в Китае - День программиста, в Кыргызстане - День работников стандартизации и метрологии, День дипломатического работника, в Замбии - День независимости, в Испании - День святого Рафаила, в Египте - День народного сопротивления, День Суэца.

Памятные даты 24 октября, годовщины и события

В этот день в 1939 году в продажу впервые поступили нейлоновые чулки, создав небывалый ажиотаж среди покупательниц.

Читайте также2022 год: високосный или нет, чего ждать от этого годаВ 1986 году в Лондоне был открыт крупнейший в мире магазин грампластинок. Он принадлежал американской компании Tower Records и очень подхлестнул конкуренцию на бурном музыкальном рынке Британии. Дело в том, что эта страна в 20 веке была законодательницей мод в музыкальном бизнесе. И пусть наибольшую известность и миллионные гонорары исполнители получали в Новом Свете, но мировое признание было невозможно без успеха в Британии. Самой известной и скандальной сетью магазинов грампластинок с 1970-х годов была Virgin. Ее владелец Ричард Брэнсон сделал себе имя и миллионное состояние на волне популярности рок-музыки. Но новый магазин смог "повергнуть" и его.

В 1990 году в королевской канадской конной полиции (RCMP) офицерам индейского происхождения разрешили носить косы.

В 1999 году в украинском городе Рогатине был открыт памятник Роксолане, любимой жене турецкого султана Сулеймана.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 24 октября чтит память святого Филиппа. Другие названия праздника: "Филиппов день", "Филипп". В старину в этот день крестьяне старались сдать зерно на мельницу. Наступала канитель - распутица, грязь на дорогах.

Что сегодня нельзя делать

Будьте осторожнее, так как в этот день гуляют духи природы и стихии. А если у вашего близкого человека очень ответственный день, то его нужно подержать сначала за левую, а потом за правую руку перед выходом из дома - на удачу.

Приметы на 24 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

снег выпал и не растаял - к урожайному году;

луна спряталась за бледной дымкой, а засохшие листья опали - к снегопаду;

снег идет, не переставая, - к морозной зиме;

дует северный ветер - к похолоданию.

Именины 24 октября

Именины у Зинаиды, Филиппа, Антона, Мартина, Анатолия и Александра.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева