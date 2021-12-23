23 декабря - 357-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 8 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 10 декабря Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Праздник человеческого света, Всемирный день сноубординга.

В Украине - День штабных специальностей и войск специальной связи, в Канаде - Пьяный вечер, в Судане - День детей, в США – Фестивус, День пфеффернюссе, День семейных корней, День передаривания, в Мексике - Ночь редиса, в Литве - Праздник Блукаса, в Швеции - День рождения королевы Сильвии, в Индии - День фермера, в Исландии - День cвятого Торлака, в Британии - Вечер Тома Боукока, в Египте - День победы, День освобождения Порт-Саида.

Памятные даты 23 декабря, годовщины и события

23 декабря 1876 года была принята первая конституция Османской империи.

В 1900 году Реджинальд Фессенден провел первый в мире сеанс звуковой радиопередачи.

В 1913 году была основана Федеральная резервная система США из ряда крупных банков. До сегодняшнего дня только банки, входящие в ФРС, имеют право осуществлять эмиссию доллара.

Читайте такжеИменины 23 декабря: у кого День ангела и как назвать ребенка23 декабря 1947 года считается Днем изобретения транзистора. Первый транзистор создали американские физики Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн в лабораториях Bell Labs. Это произошло 16 декабря 1947 года, а спустя неделю - 23 декабря - состоялось официальное представление научного новшества. В 1956 году ученые были награждены Нобелевской премией по физике "за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта". Джон Бардин вскоре был удостоен Нобелевской премии во второй раз за создание теории сверхпроводимости. Позднее транзисторы заменили вакуумные лампы в большинстве электронных устройств, совершив революцию в создании интегральных схем и компьютеров. Название для нового устройства придумал Джон Пирс.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 23 декабря чтит память святого Мины Златоустого. В народе праздник назвали "День Мины". К нему с молитвой обращались за помощью, чтобы помог вернуть зрение. Также, по поверью, он учит отличать плохого человека от хорошего.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически запрещалось ругаться и повышать голос - это может разгневать святого.

Приметы на 23 декабря

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

стоит ясная погода - скоро ударят морозы;

снег ветром легко разносится - лето будет без дождей.

Именины 23 декабря

Именины у Анны, Ермогена, Степана, Евграфа, Ангелины, Алексея, Евгения, Якова, Иоанна, Стефана, Константина, Александры, Сергея, Татьяны, Петра, Михаила, Григория и Анатолия.

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