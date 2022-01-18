18 января - 18-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 347 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День технического обслуживания, День избавления мира от причудливых диет, День толкового словаря.

В США - День штата Мичиган, День печатной краски, День Винни Пуха, День кофейного гурмана, День утки по-пекински, в Тунисе - День революции, в Перу - День основания Лимы, в Таиланде - День вооружённых сил, в Индии, Малайзии, на Маврикии - Праздник боли "Тайпусам".

Памятные даты 18 января, годовщины и события

В 1778 году в этот день английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.

Читайте также18 января: народный праздник, приметы погоды и запреты дняВ 1901 году открылось первое кабаре в Берлине. Кабаре - небольшое развлекательное заведение с художественно-развлекательной программой - имеет французские корни, впервые возникло в 1881 году в Париже. В 1889 году там же было открыто знаменитое кабаре "Мулен Руж", ставшее классикой жанра. Берлинское кабаре "Uberbrettl" основал Эрнст фон Вольцоген.

В 1934 году английскую полицию снабдили карманными радиоприемниками, по которым передавались данные о совершенных преступлениях.

18 января 1964 года американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья. С тех пор прошло более полувека, но надпись о вреде курения не очень-то останавливает курильщиков. Кстати, первым из европейцев об обычае табакокурения узнал Колумб, увидев это в индейском селении в своей экспедиции. По данным ВОЗ, за весь 20-й век табакокурение явилось причиной смерти 100 миллионов человек по всему миру, в 21-м веке эта цифра может возрасти до миллиарда.

В 1996 году на носителях нового типа, DVD-дисках, вышло первое программное обеспечение.

В 1997 году норвежец Берг Усланд закончил свой одиночный переход через Антарктиду, который стартовал 15 ноября 1996 года.

Какой сегодня церковный праздник

18 января православные христиане отмечают Крещенский сочельник. Это - вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Слово "крещаю", "крещу" в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Иоанново Крещение было, по сути, очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста. Слово "навечерие" означает преддверие церковного торжества, а второе название - Сочельник (или Сочевник) связано с традицией в этот день варить сочиво - пшеничный взвар с медом и изюмом. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение.

Что сегодня нельзя делать

Этот предпраздничный день желательно провести в смирении, позаботиться о своей душе, помолиться. Нельзя ссориться, ругаться и сердиться. Также запрещено пить алкогольные напитки.

Приметы на 18 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

много снега - к богатому урожаю плодов и меда;

выпал снег в Крещенский сочельник - год будет урожайным;

ночью звезд не видно - осенью будет мало грибов.

Именины 18 января

Именины у Аполлинарии, Григория, Татьяны и Евгении.

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