18 октября - 291-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 74 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 5 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день женского счастья, Всемирный день конфет, Международный день регулировки своего стула, Всемирный день осведомленности о менопаузе, Международный день галстука, Европейский день бумажного пакета, День европейского бобра, Европейский день борьбы с торговлей людьми, Международный день леггинсов, День осведомлённости о расстройствах развития речи.

В США - День Аляски, День супервычислений, День мультикультурного разнообразия, День шоколадного кекса, День без бороды, День очистки виртуального рабочего стола, в Канаде - День личностей, День помощника по здравоохранению, в Израиле - День памяти Ицхака Рабина, на Ямайке - День национальных героев, в Перу - Фестиваль "Сеньор-де-Лурен", в Азербайджане - День независимости, в Великобритании - День Рогатого Бога Британии, в Польше - День польской почты, День почтальона, в Замбии - День молитвы, в Чили - День флага, в Японии - День мини-юбки.

Памятные даты 18 октября, годовщины и события

В 1825 году в Англии была проведена последняя государственная лотерея.

В 1896 году в то время популярной в США газете "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы.

Читайте также17 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ 1954 году был анонсирован первый коммерческий транзисторный радиоприемник - "Regency TR-1", совместно разработанный компаниями "Texas Instruments" и "Texas and Industrial Development Engineering Associates". Продажи приемника начались в ноябре 1954 года.

В 1963 году был совершен первый в истории полет кошки в космос. Черно-белая Фелисетт является единственным представителем ее вида, чей полет в космос достоверно подтвержден. Запуск кошки осуществил 18 октября 1963 года французский Учебный и Научно-исследовательский центр авиационной медицины (CERMA).

Читайте такжеЛунный календарь на октябрь 2021: перечень благоприятных и неблагоприятных днейРакета-носитель Véronique AG1 стартовала с космодрома Хаммагир и менее чем за 15 минут поднялась на высоту 160 км. Здесь произошло отделение капсулы с кошкой. Затем капсула на парашюте опустилась на землю, где была найдена поисковой командой.

Для контроля состояния кошки во время полета ей в мозг были имплантированы электроды. После полета она была доставлена в CERMA, где ее изучали в течение двух-трех месяцев. Для дальнейшего продолжения исследований она была усыплена. Изначально, для исключения личного фактора в исследованиях, все кошки, участвовавшие в космической программе Франции, имен не имели.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 18 октября чтит память святой мученицы Харитины. Другие названия праздника: "Харитинин день", "Вечная ткачиха". В народе святую считали покровительницей ткачих.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит надевать новую одежду, особенно на важные встречи. Не оставляйте незаконченных дел. Рассчитайтесь со всем, с чем возможно.

Приметы на 18 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

безветренная погода - к похолоданию;

снег не выпал - зима наступит нескоро;

на березах и дубах остаются листья - зима будет суровой.

Именины 18 октября

Именины у Алексея, Петра, Дениса, Григория, Юлиана, Александры и Тихона.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева