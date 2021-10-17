17 октября - 290-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 75 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 4 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, Всемирный день против травм, День "Наденьте что-нибудь безвкусное", Всемирный день игрушечной фотокамеры, День электронных таблиц.

В Украине - День работников пищевой промышленности, в США - День крайностей, День поэтов, День прощения бывшего, День пасты, День второго шанса, День Маллигана, в Аргентине - День верности, День матери, во Франции - Праздник каштана, в Казахстане - День работников лесного хозяйства, в Германии - Праздник урожая "Кирмес", на Гаити - День памяти Дессалина, в Индии - День цифрового сообщества.

Памятные даты 17 октября, годовщины и события

В этот день в 1825 году в Париже прошла премьера одноактной оперы Ференца Листа "Дон Санчо, или Замок любви". Композитору тогда еще не исполнилось 14 лет.

В 1831 году Майкл Фарадей - английский физик-экспериментатор и химик, член Лондонского королевского общества и множества других научных организаций - произвел первое успешное испытание электрического динамо, открыв электромагнитную индукцию.

Читайте такжеПравославный календарь на октябрь 2021: какие праздники отмечаем во втором месяце осениВ 1896 году полным провалом завершилась в Александринском театре премьера пьесы Антона Чехова "Чайка", после чего он зарекся писать что-либо для сцены.

В 1902 году в Детройте был выпущен первый автомобиль марки "Кадиллак". Отделение концерна "Дженерал Моторс" по выпуску легковых автомобилей класса "люкс" было основано как Cadillac Automobile Company предпринимателем Уильямом Мерфи и выдающимся инженером Генри Лиландом. Свое звучное название компания получила в память об Антуане да Ла Мотт Кадиллаке, основателе города Детройта.

После первой модели Cadillac "А" к концу того же года собрали еще две машины, и все три выставили на январском авто-шоу в Нью-Йорке 1903 года. Успех был ошеломляющим – к дню закрытия экспозиции компания получила заказы на 2286 автомобилей. Машина развивала максимальную скорость около 48 километров в час и стоила 750 долларов. За доплату можно было получить два дополнительных пассажирских места и складной мягкий верх. Cadillac 1930-х годов стал воплощением роскоши и технического совершенства. В 1933 году на экспериментальной модели появилась первая независимая подвеска передних колес.

В 1941 году Cadillac впервые в мире представил автоматическую гидравлическую трансмиссию, систему кондиционирования и крышку топливного бака, спрятанную за задним левым световым сигналом. После войны Cadillac взялся за производство лучших в мире автомобилей. У моделей 1948 года появились аэродинамические "плавники" на задних крыльях. Этот дизайнерский ход вызвал всеобщий восторг. В 1953 году родилась модель Eldorado, первый со времен войны полностью новый автомобиль премиум-класса. Он впервые был оснащен панорамным ветровым стеклом и характерными фарами с "козырьками".

Читайте также16 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ 1964 году компания выпускает трехмиллионный автомобиль, но не останавливается на достигнутом. За три последующих года появляются "поворотные фары", двухконтурная тормозная система, система автоматического климат-контроля, подогрев передних кресел и антипробуксовочная система Track Master. В 1978 году с конвейера стали сходить дизельные автомобили Cadillac.

Почти на каждом Cadillac можно было обнаружить усилители руля и тормозов, кондиционеры, электрические стеклоподъемники, сервомеханизмы для передвижения сидений, открывания крышки багажника и бесчисленное оборудование для повышения комфорта. В настоящее время Cadillac - второй по старшинству американский производитель автомобилей после "Бьюика" и одна из старейших автомобильных марок в мире.

Автомобили Cadillac продаются более чем в 50 странах. Не один президент США избирал в качестве "правительственной кареты" автомобиль Cadillac. Правда, он был не серийный, а бронированный, с удлиненным кузовом и различным специальным оборудованием. На таких машинах совершали официальные выезды президенты Джимми Картер, Рональд Рейган, Билл Клинтон.

В 1933 году Альберт Эйнштейн прибыл в Нью-Йорк как беженец из нацистской Германии.

В 1956 году в Швеции заработала первая в мире автоматическая система мобильной связи.

В 1961 году в нью-йоркском Музее современного искусства была выставлена картина Анри Матисса "Лодка" (Le Bateau). Только 3 декабря кто-то из посетителей обратил внимание на то, что картина висит вверх ногами.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 октября чтит память священномученика Иерофея Афинского, епископа. Другие названия праздника: "Ерофей", "Лешегон". По народному поверью, 17 октября леший сквозь землю проваливается, уходит на зимовку.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя ходить в лес, употреблять алкоголь. День тяжелый, поэтому не снимайте нательный крест.

Приметы на 17 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

вечернее небо красного цвета - к ветреной погоде;

выпал первый снег - через 40 дней наступит настоящая зима.

Именины 17 октября

Именины у Вероники, Виринеи, Владимира, Гурия, Павла, Петра, Степана, Михаила, Василия и Дмитрия.

Вас также может заинтересовать:

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева