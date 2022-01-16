16 января - 16-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 349 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день снега, Всемирный день "The Beatles", Международный день горячей и острой пищи, День ледовара (ООН), День "Цените дракона", Всемирный день религии.

В Украине - День памяти киборгов, в США - День книгоиздателей, День ничего, День хорошего подростка, День памяти "Сухого закона", День печенья "Фиг Ньютон", День свободы вероисповедания, День "Без скальпеля", День психиатрического техника, День киноа, в Конго - День героев, в Бенине - День мученика, в Сальвадоре - День Чапультепекских мирных соглашений, на Филиппинах - Фестиваль Синулог.

Памятные даты 16 января, годовщины и события

В 27 году до н. э. 1-й консул Римской империи Октавиан Август стал первым Римским императором.

В 1909 году экспедиция Эрнеста Шеклтона - ирландского исследователя Антарктики, участника четырех антарктических экспедиций, тремя из которых командовал, открыла южный магнитный полюс Земли.

Читайте такжеКитайский Новый год 2022: когда наступит и как отмечается16 января 1920 года была принята 18-я поправка в Конституцию США. Ею был введен в силу "сухой закон", лишивший лицензий на бизнес виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным. Против ратификации "сухого закона" выступили штаты Коннектикут, Иллинойс, Род-Айленд и Висконс. Именно оттуда в другие штаты шла контрабанда алкоголя. На борьбу с нарушителями было потрачено более 12 миллионов долларов.

Отменен "сухой закон" был 5 декабря 1933 года, после принятия Конгрессом США 21-й поправки. При этом допускались ограничения на оборот алкоголя на уровне штатов. В целом, антиалкогольное движение ширилось в США с конца 19 века. Была даже создана партия "сухого закона" в 1869 году, но она так и не смогла преодолеть двухпроцентного рубежа в избирательных кампаниях. Особенно против "спаивания нации" выступали женские объединения и церковь. В 1893 году образовалась Лига "противников салунов".

Пьянство, азартные игры и проституция стали обычным делом в салунах. Для получения прибыли содержатели не гнушались завлечением в злачные места подростков, что было не только аморально, но и противозаконно. В 1905 году "сухой закон" действовал в Канзасе, Мэне, Небраске и Северной Дакоте, к 1912 году он охватил уже девять штатов, к 1916 году - 26 штатов. После вступления США в Первую мировую войну правительство стремилось сберегать запасы зерна, и сторонники "сухого закона" добились общенационального запрета на производство спиртных напитков.

Читайте такжеПоздравления с юбилеем: как красиво поздравить открыткой или стихомВ 1917 году Конгресс США принял и направил на утверждение штатов проект Восемнадцатой поправки к Конституции о введении "сухого закона". В сентябре 1917 года в стране было прекращено производство виски, а в мае 1919 года та же участь постигла производство пива. С 1 июля 1919 года на территории США была полностью запрещена продажа спиртных напитков. 16 января 1920 года была принята 18-я поправка к Конституции США.

В 1965 году произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории Канзаса. Полностью заправленный воздушный танкер Boeing KC-135 Stratotanker после взлета упал на жилые дома. Погибли 30 человек.

В 2002 году Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан, правившее в Афганистане.

В 2003 году состоялся старт шаттла "Колумбия", потерпевшего крушение при возвращении на Землю 1 февраля. Все семеро астронавтов погибли.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 16 января чтит память мученика Гордия Каппадокийского. Другие названия праздника: "Гордий", "Гордей", "День Малахии Доильницы", "Малахий", "Оберег коровы".

Что сегодня нельзя делать

В этот день не рекомендуется тяжело физически работать. Еще нельзя ничем хвастаться, гордиться.

Приметы на 16 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какая погода в этот день, такой она будет в марте;

яркие звезды - к ясной погоде;

трещат ветки деревьев - к скорым морозам.

Именины 16 января

Именины у Малахии, Ирины и Василия.

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