14 января - 14-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 351 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 января Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день логики, Праздник осла, День "Приберитесь в своём доме".

В США - День ратификации Парижского мира, День "Позовите миссионера на обед", День одевания домашних питомцев, День острого сэндвича с пастромой, День кесарева сечения, в Индии - Фестиваль бумажных змеев, День овощного рагу "Ундхию", в Узбекистане - День защитников Родины, в Таиланде - День сохранения лесов, в Венесуэле - Праздник Девы Марии, в Грузии - День государственного флага, в Тунисе - День революции и молодёжи, в Малайзии - День рождения великого султана, в Индии, Непале, Шри-Ланке - Праздник урожая "Макара-санкранти", Понгал.

Памятные даты 14 января, годовщины и события

14 января 1506 года в Риме была найдена и перевезена в Ватиканский музей скульптура "Лаокоон и его сыновья". Шедевр относится примерно к 1 веку до нашей эры. По свидетельству Плиния, Лаокоон находился в доме императора Тита. Это произведение трех родосских скульпторов - Агесандра, Полидора и Афинодора. Сюжет Лаокоона взят из сказаний о Троянской войне и очень впечатляюще изложен в "Энеиде" римского поэта Вергилия.

В 1972 году взошла на трон королева Дании Маргрете II.

В 2005 году космический зонд "Гюйгенс" совершил посадку на Титан.

Читайте такжеКрещение Господне 2022: когда набирать воду, где ее хранить и как купаться в прорубиВ 2010 году Часы судного дня были переведены на одну минуту назад. Часы судного дня - это проект, начатый американским изданием Bulletin of the Atomic Scientists. Он показывает, насколько человечество близко к глобальной катастрофе. Примечательно, что изначально под последней было принято понимать ядерную войну, однако впоследствии концепцию расширили и добавили в перечень гипотетические причины конца света - экологические и технологические.

Отсчет Часы начали в 1947 году. Именно тогда они впервые появились на обложке журнала Bulletin of the Atomic Scientists ("Бюллетень ученых-атомщиков"). На момент своего появления - в 1947 году - часы показывали 23:53. Геополитическая ситуация на то время характеризовалась значительным напряжением. Холодная война только началась, и отношения между США и СССР становились все более сложными.

Со временем Часы судного дня переводили вперед и назад 23 раза. 24 января 2019 года журнал Bulletin of the Atomic Scientists решил не переводить стрелки Часов судного дня. Сейчас они замерли на угрожающей отметке 23:58 - за две минуты до полуночи. В прошлом это время было на часах лишь однажды - в 1953 году, когда СССР и США активно работали над термоядерным оружием.

Какой сегодня церковный праздник

Христиане восточного обряда празднуют сегодня Обрезание Господне, день Василия и Старый Новый год. Его отмечают в странах, где празднуют Рождество 7 января по юлианскому календарю. В этот день существует традиция, когда в дом первым должен войти мужчина, именно поэтому приглашают посевающих - ребят. Старый Новый год - исторический феномен, который получился в результате смены летоисчисления.

Для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста. Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. С 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней.

А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже. Еще православная церковь 14 января чтит память святителя Василия Великого, архиепископа. Другие названия праздника: "Василий Великий", "Старый Новый год", "Свиной праздник", "Начало Страшных вечеров".

Что сегодня нельзя делать

Девочкам и женщинам засевать нельзя - они не принесут в дом счастье. Нельзя оставлять засевальщиков без награды, но и деньги отдавать не стоит - вы лишитесь своей финансовой удачи. Нельзя тяжело физически работать и ссорится, а также давать или брать в долг.

Приметы на 14 января

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

ясное звездное небо - к хорошему урожаю;

луна идет на убыль - весной обойдется без наводнений;

идет снег и мороз - урожай зерновых будет богатым.

Именины 14 января

Именины у Василия, Михаила и Николая.

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