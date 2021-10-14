14 октября - 287-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 78 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 1 октября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день зрения, Всемирный день спирометрии и лёгочного здоровья, Всемирный день стандартов.

В Украине - День защитников и защитниц, День казачества, в Беларуси - День матери, в США - День омбудсмена, День "Будь лысым и свободным", День десерта, День шоколадной букашки, День бережливых, ответственных, неприхотливых, зрелых личностей, в Молдове - День Кишинёва, в Конго - День юности, в Йемене - День освобождения, в Польше - День национального образования, День учителя, в Китае - Праздник двойной девятки "Чунъян", в Грузии - Праздник Мцхетоба-Светицховлоба, в Танзании - День Ньерере, в Австралии - Royal Launceston Show, в Таиланде - День демократии.

Памятные даты 14 октября, годовщины и события

В этот день в 1946 году в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. 25 стран были представлены 65 делегатами. Результатом их работы стало принятие решения о создании Международной организации по стандартизации (ISO). В 1970 году президент ISO Фарук Сунтер (Турция) предложил 14 октября отмечать Всемирный день стандартов, чтобы подчеркнуть важность стандартизации для всей мировой экономики.

В 1843 году впервые прозвучал "Свадебный марш" Мендельсона - в Потсдаме, на премьере спектакля "Сон в летнюю ночь", по пьесе Шекспира. Ничего необычного в этом, может быть, и не было - Шекспира и ранее охотно ставили. Единственное отличие от других премьер - музыку к спектаклю написал 34-х летний композитор Якоб Людвиг Феликс Мендельсон-Бартольди, которого современники называли просто Феликсом Мендельсоном. Именно в этот день в спектакле впервые прозвучал его "Свадебный марш".

Читайте такжеКогда День кадрового работника в Украине в 2022 году: дата праздника, поздравления в стихах и открыткахПервый раз в качестве именно свадебного марш Мендельсона был использован во время венчания Дороти Карью и Тома Дэниэла в церкви св. Питера в Тивертоне (Великобритания) 2 июня 1847 года. Но широкую популярность он приобрел через 15 лет после его первого исполнения – 25 января 1858 года он прозвучал на свадьбе прусского короля Фридриха Вильгельма IV и английской принцессы Виктории Адельгейды, старшей дочери королевы Виктории. Марш обессмертил имя Мендельсона: сегодня практически ни одно бракосочетание не обходится без торжественного звучания его мелодии.

В 1851 году в Англии было основано информационное агентство "Рейтер". Основатель одного из крупнейших на сегодня информационных агентств мира - Пауль Юлиус Рейтер родился в 1816 году в немецком городе Касселе в Центральной Германии.

В 1884 году Джордж Истман - американский предприниматель и изобретатель, основатель компании Eastman Kodak - запатентовал фотопленку.

В 1892 году Артур Конан Дойль впервые опубликовал книгу "Приключения Шерлока Холмса".

В 1905 году в Париже была основана Международная федерация аэронавтики.

В 1918 году в Симферополе состоялось торжественное открытие Таврического университета.

Читайте такжеМожно ли жениться на Покров: обряды, приметы, традиции и гадания на праздникВ 1926 году в Лондоне была опубликована книга Алана Милна "Винни-Пух". Известный юморист и драматург начал сочинять ее после того, как 21 августа 1921 года подарил своему сыну Кристоферу Робину на день рождения набитого опилками медвежонка. История книги следующая: прототипом героя книги стала медвежонок-девочка по кличке Виннипег из Канады, купленная в 1914 году у канадского охотника за 20 долларов и спасенная ветеринарами. Животное отправили в Лондонский зоопарк.

В 1924 году четырехлетний Кристофер Робин Милн впервые увидел медведицу Винни и сменил в ее честь имя своего плюшевого мишки с "Медведь Эдвард" на "Винни-Пух". Это, в свою очередь, вдохновило его отца на написание книг о Винни-Пухе. Одна глава появилась в газете в канун Рождества 1925 года, но за праздничной суетой на нее не обратили внимания. Спустя два года появилась книга "Дом на Пуховой опушке". Приключения Винни и Кристофера Робина стали любимым чтением многих поколений детей, они переведены на 25 языков, в том числе на латынь, изданы десятками миллионов экземпляров.

В 1970 году в Гааге принята Международная конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, вступившая в силу ровно через год.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 14 октября празднует Покров Пресвятой Богородицы. Это один из главных 12 православных церковных праздников. Еще его называют "Зазимник". В этот светлый день верующие обращаются с молитвой к Богородице, просят у нее крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты. Принято считать, что в течение всего года Богородица оберегает человека, который у нее в этот день просит помощи, покрывая его своим покровом. Богородицу принято считать защитницей и покровительницей украинских казаков.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя заниматься тяжелой физической работой: строить, копать или убирать. Нельзя сквернословить, ссориться - вся отрицательная энергия в этот день возвращается втройне. А еще не рекомендуется употреблять алкогольные напитки.

Приметы на 14 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

дуб и береза скинули все листья - год будет легкий;

до Покрова - осень, после - зима.

Именины 14 октября

Именины у Веры, Марии, Михаила, Романа, Саввы, Богдана, Георгия, Алексея, Петра, Николая и Ивана.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева