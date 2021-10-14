Сегодня в нашей стране празднуют сразу три важных события: День защитников и защитниц Украины, Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.
История праздника Дня казачества
Читайте такжеМожно ли жениться на Покров: обряды, приметы, традиции и гадания на праздникСегодняшнее национальное торжество приурочено к Покровам не просто так. Согласно историческим данным, первые казаки появились на территории Украины в XVI-XVII годах. Они считались свободными людьми и воинами Христовыми. Сначала казаками называли только воинские общины, а затем и территориальные.
Главной миссией казаков была защита земель от нападения крымских татар, охрана торговых путей и защита границ государства. Во времена одного из вражеских набегов, когда положение казалось безвыходным, воинам явилась Пресвятая Богородица и защитила их. Именно поэтому издавна Дева Мария считается заступницей и покровительницей казаков.
Период Казачества - чрезвычайно важная страница нашей истории. Украинцы гордятся культурным наследием казаков и их борьбой за нашу национальную идею. Поэтому сегодня мы чтим их память.
Поздравления с праздником День казачества
Пускай Украина сильна будет вами,
От бед заслоните Отчизну щитами.
Защита, надежность и сила большая
Да верность стране в сердце просто святая.
Родные пусть вас уважают и ценят,
А родина вас благодарностью греет,
Рассветы страны вам беречь и хранить,
Успеха пускай не рвется нить.
***
С тобой не страшно днем и ночью,
Не устоять перед тобой!
Ты самый лучший, это точно,
Казак ты мой и мой герой!
Прими самые искренние поздравления по случаю Дня украинского казачества! Помни, что идея казачества жива по сей день. В каждом из нас течет кровь наших предков – вольных и независимых казаков. Именно дух казачества поколение за поколением воспитывает у наших земляков патриотизм, национальное сознание, чувство гордости. Силы, славянской мощи, здоровья и непобедимости тебе, казак!
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