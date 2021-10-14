Ежегодно День Украинского казачества отмечается 14 октября.

Сегодня в нашей стране празднуют сразу три важных события: День защитников и защитниц Украины, Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.

История праздника Дня казачества

Читайте такжеМожно ли жениться на Покров: обряды, приметы, традиции и гадания на праздникСегодняшнее национальное торжество приурочено к Покровам не просто так. Согласно историческим данным, первые казаки появились на территории Украины в XVI-XVII годах. Они считались свободными людьми и воинами Христовыми. Сначала казаками называли только воинские общины, а затем и территориальные.

Главной миссией казаков была защита земель от нападения крымских татар, охрана торговых путей и защита границ государства. Во времена одного из вражеских набегов, когда положение казалось безвыходным, воинам явилась Пресвятая Богородица и защитила их. Именно поэтому издавна Дева Мария считается заступницей и покровительницей казаков.

Период Казачества - чрезвычайно важная страница нашей истории. Украинцы гордятся культурным наследием казаков и их борьбой за нашу национальную идею. Поэтому сегодня мы чтим их память.

Поздравления с праздником День казачества

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Рассветы страны вам беречь и хранить,

Успеха пускай не рвется нить.

***

С тобой не страшно днем и ночью,

Не устоять перед тобой!

Ты самый лучший, это точно,

Казак ты мой и мой герой!

Прими самые искренние поздравления по случаю Дня украинского казачества! Помни, что идея казачества жива по сей день. В каждом из нас течет кровь наших предков – вольных и независимых казаков. Именно дух казачества поколение за поколением воспитывает у наших земляков патриотизм, национальное сознание, чувство гордости. Силы, славянской мощи, здоровья и непобедимости тебе, казак!

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Автор: Екатерина Пулатова