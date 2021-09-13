13 сентября - 256-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 109 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 31 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Международный день шоколада, День шарлоток и осенних пирогов, День программиста, День позитивного мышления, День "У меня всё под контролем", День рождения пенициллина, День рождения бионики.

В Украине - День программиста, в Германии - День картофельных клецок, в Румынии - Праздник сбора винограда, в США - День "Лысина - это красиво", День сверхъестественного, День обмена должностями начальник-сотрудник, День борьбы с целиакией, День печенья с предсказаниями, День "Дети захватывают кухню", День арахиса, День "Бросьте вызов суевериям", День закуски солениями, День "Дяди Сэма", в Таджикистане - День мелиораторов, в Великобритании - День Роальда Даля, на Маврикии - День инженера, в Бразилии – День алкогольного напитка "кашаса", в Мексике - День памяти детей-героев.

Памятные даты 13 сентября, годовщины и события

В 1902 году в этот день в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы его отпечатки пальцев с места преступления.

Читайте также13 сентября: приметы и обычаи дня, что нельзя делатьВ 1922 году был зафиксирован мировой рекорд максимальной температуры воздуха у поверхности Земли. В Эль-Азизии (на территории нынешней Ливии) столбик термометра в тени поднялся до отметки +57,7 °C.

13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете английский ученый Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие - пенициллин. Доклад Флеминга "Культура пенициллина" особого интереса у слушателей не вызвал. Даже после опубликования статьи открытие не было интересно медикам. А все потому, что пенициллин оказался очень нестойким веществом. Он разрушался даже при кратковременном хранении.

В 1938 году ученые Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн выделили чистую форму пенициллина. Из-за больших потребностей в лекарственных средствах в период Второй мировой войны уже в 1943 году началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945 году Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.

В 1958 году в Индийском океане, в территориальных водах султаната Оман, столкнулись на полном ходу два танкера с грузом сырой нефти - французский "Фернай Жильбер" и либерийский "Мелика". После сильного удара и последовавших за ним взрывов и пожара оба корабля затонули. Трагедия привела к гибели 21 человека.

Читайте такжеИменинники 13 сентября: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка13 сентября - День рождения бионики. Бионика (от греч. biōn – элемент жизни) - наука, граничащая между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Бионика тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными науками - электроникой, навигацией, связью, морским делом и др. Прародителем бионики считают Леонардо да Винчи, которому принадлежит идея применения знаний о живой природе для решения инженерных задач.

Дата праздника неслучайная: 13 сентября 1960 года в американском городе Дайтоне состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил появление новой науки. Ученые избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом – "Живые прототипы - ключ к новой технике".

В 1965 году в этот день в США вышел сингл "Yesterday" группы "Битлз".

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 13 сентября чтит память священномученика Киприана, епископа Карфагенского. В народе праздник назвали "Куприянов день", или "Журавлиное вече", когда журавли садятся на болотах и "решают", как лететь на юг. До этого дня было запрещено собирать клюкву, которую в народе называют журавлинкой.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, а также занимать деньги - они перестанут водиться.

Приметы на 13 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

большие муравейники - к суровой зиме;

вдруг расцвел одуванчик - теплая погода продлится долго;

лебеди потянулись на юг - к раннему снегу;

лебеди еще не улетели - осень будет долгой и теплой.

Именины 13 сентября

Именины у Геннадия, Дмитрия, Владимира, Михаила и Александра.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева