12 октября - 285-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 80 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 сентября Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День испанского языка (ООН), День шоколадных сюрпризов, Международный день вопля разочарования, Всемирный день борьбы с артритом, День свободомыслия, День шести миллиардов.

В Украине - День государственной службы специальной связи и защиты информации, в США - День бамии, День штата Вермонт, День встречи с вашими страхами, День своего бизнеса, День фермеров, День сбережений, День составления кулинарной книги, День тушёной свинины, в Гондурасе - День открытия Америки, в Бразилии - День явления Богородицы, День ребёнка, в Армении - День борьбы с табакокурением, в Гуаме - День посадки деревьев, в Коста-Рике - День встречи культур, в Испании - Национальный праздник, в Аргентине - День уважения культурных различий, в Экваториальной Гвинее - День независимости, на Багамах - День национальных героев, в Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Колумбии - День испанской расы, в Венесуэле - День индейского сопротивления, в Уругвае - День инженера, в Лаосе - День освобождения, в Индии - Маха Саптами.

Памятные даты 12 октября, годовщины и события

В 782 год до н. э. в этот день урартским царем Аргишти I был основан город Ереван.

В 1492 году экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор. Это считается официальной датой "открытия Америки".

В 1810 году впервые состоялся ныне прославленный пивной фестиваль "Октоберфест". Жители Мюнхена были приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской. Пиво лилось рекой, а под конец праздника состоялись скачки. К ним в 1811 году добавился фестиваль фермеров с показом красивейших коней и быков, а в 1818 году на очередном празднике были установлены первые карусели и качели, а также первые пивные ларьки. "Октоберфест" разрастался.

Читайте такжеПоздравления с 50-летием: трогательные стихи, проза и картинкиВ 1881 году открылась первая и крупнейшая в мире жаровня цыплят, в 1892 году пиво впервые продавали в стеклянных литровых кружках, и уже в 1896 году были построены пивные палатки и "крепости". В настоящее время "Октоберфест" каждый год назначают на новую дату, начиная с середины сентября. Фестиваль длится около трех недель, и его посещают более 7 млн туристов. На праздник пива обычно съезжаются гости не только из разных уголков страны, но и со всего мира. Правда, коровирус сейчас внес свои "корректировки".

В 1901 году Теодор Рузвельт официально присвоил резиденции президента США название "Белый дом".

В 1905 году в Париже открылась первая Генеральная конференция Международной федерации аэронавтики.

В 1931 году состоялось открытие и освящение статуи Спасителя на вершине холма Корковаду, считающейся символом Рио-де-Жанейро.

В 1960 году на 15-й ассамблее ООН имел место курьезный инцидент с главой СССР Никитой Хрущевым. Во время одной из речей, которую произносил западный дипломат, советский лидер снял ботинок и начал им стучать по столу. Этот поступок вызвал шок в мировом сообществе, а потом оброс массой легенд. Кстати, через несколько десятилетий у Хрущева нашелся неожиданный последователь: 14 декабря 2008 года на пресс-конференции в Багдаде иракский журналист Мунтазар аль-Зейди бросил в президента США Джорджа Буша-младшего ботинок. Однако в данном случае Зейди апеллировал не к советскому лидеру, а к арабской традиции, по которой такой жест считается оскорбительным.

Читайте такжеПравославный календарь 2021: перечень церковных праздников октябряВ 1971 году на Бродвее прошла премьера рок-оперы "Иисус Христос - суперзвезда".

В 1999 году в Сараево родился 6-миллиардный житель Земли.

В 2003 году Михаэль Шумахер стал первым в истории гонок "Формула-1" 6-кратным чемпионом мира, побив рекорд по количеству чемпионских титулов (5) Х.-М. Фанхио, державшийся с 1957 года. Рекорд был не только непревзойденным, но и неповторенным - вторым 5-кратным чемпионом стал сам Шумахер в предыдущем, 2002 году.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 12 октября чтит память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака отшельника. Другие названия праздника: "Феофан", "Феофан осенний", "Кириак", "Отходник", "Маремьяна".

Что сегодня нельзя делать

Не играйте в карты - потеряете удачу. Если поставите забор - к вам скоро наведаются воры. Не грустите, иначе весь год будете плакать. Все сегодняшние злые дела к вам вернутся бумерангом. Нельзя мыть голову – полысеете. Следите за солью: если она закончится, то весь год будет голодным. Никому ее не давайте взаймы - отдадите семейное счастье. Не берите в руки мелочь - крупных денег у вас еще долго не будет.

Приметы на 12 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, - несколько дней будет ясно;

к вечеру опустился туман - в ближайшее время наступит тепло, заморозков не будет;

много ярких звезд - осенью будет мало осадков, а следующий год будет урожайным;

много поздних грибов - долго не будет снега.

Именины 12 октября

Именины у Киприана, Ивана, Феофана, Евстахия и Максимильяна.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева