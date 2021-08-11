11 августа - 223-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 142 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 29 июля Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День "мусорной еды", День полёта на воздушном шарике, День святой Клары, покровительницы телевидения, День кинетического песка.

В США - День хип-хопа, День игры на песке, День ежегодного медицинского осмотра, День сына и дочери, День малинового торта, День игры на песке, День президентской шутки, в Латвии - День памяти борцов за свободу, в Японии - День гор "Яма-но Хи", в Туркменистане - День пограничника, в Чаде - День независимости, в Армении - День национальной идентичности, в Норвегии - Фестиваль альтернативной музыки в Осло, в Колумбии - Фестиваль "Всемирный день лени".

Памятные даты 11 августа, годовщины и события

В 1767 году в Англии было совершено последнее сожжение осужденного к казни. Сожжению придавались исключительно женщины по причине "деликатности их пола, которая не позволяет публично терзать их тела". Мужчин, как правило, четвертовали, или вешали. Сама казнь была публичным зрелищем, которое заканчивалось массовым гулянием. И если в древние дикие времена Генриха VIII сжигали обязательно живьем, то при Марии I позволили казнимым просить повесить на шею сумку с порохом - для ускорения смерти. В более поздние, цивилизованные времена, перед сожжением казнимого душили.

Читайте такжеЧто святят в церкви на Яблочный Спас: список разрешенных продуктовВ 1906 году француз Эжен Огюстен Лост запатентовал в Великобритании технику записи звука к кинофильму.

В 1969 году в одном из клубов Беверли-Хиллз известная певица Дайана Росс впервые представила аудитории группу "Jackson 5". Конечно, самое неотразимое впечатление на три с половиной сотни гостей произвел 11-летний мальчуган по имени Майкл, ставший впоследствии королем поп-музыки.

В 1984 году 11 августа президент США Рональд Рейган, проверяя микрофон перед пресс-конференцией, заявил на всю страну, не зная, что находится в эфире: "Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут". На тот момент "холодная война" была в самом разгаре. Слова, которые прозвучали как шутка, стремительно облетели заголовки мировой прессы и вызвали крайне резкий ответ СССР: "ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества". Рейган, возможно, и не планировал провокацию такого масштаба, но как бывший актер не мог не отдавать себе отчет в том, насколько опасен вовремя не выключенный микрофон.

Кстати, Рейган любил шутить во время своих выступлений. К примеру: "Я приказал, в случае возникновения угрозы национальной безопасности, будить меня в любое время суток, даже если я нахожусь на заседании правительства".

Какой сегодня церковный праздник

Читайте также11 августа: народный праздник сегодня, обычаи и запретыПравославная церковь 11 августа празднует Рождество святителя Николая Чудотворца. Детальнее читайте в нашем материале Что нельзя делать в праздник Николая Чудотворца в 2021 году: приметы и традиции.

В этот день принято жертвовать на благотворительность. А еще поздравлять именинников - тех, кого зовут Николай. 11 августа каждый верующий может попросить Николая, чтобы он помог исполнить заветное желание, и он обязательно услышит.

Еще православные чтут память святого мученика Калинника. В народе день называют Калиновым.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сегодня работать в саду, поле и огороде. Запрещается заниматься работой по хозяйству в доме. Нельзя ни с кем ссориться и ругаться.

Приметы на 11 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

день теплый - к сухой и теплой осени;

туман - к хорошему урожаю овса и ячменя;

созревший овес зазеленел - к ненастной погоде.

Именины 11 августа

Именины у Константина, Алексея, Михаила, Романа, Анатолия и Николая.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева