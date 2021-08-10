10 августа - 222-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 143 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 28 июля Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются Всемирный день льва, Мусульманский Новый год, Международный день влогинга, Международный день биодизельного топлива.

В США - День государственности штата Миссури, День штата Коннектикут, День лени, День благодарности группе "Duran Duran", День десерта "Смор", День благодарности небоскрёбам, День "Побалуйте свою собаку", День корректирующего белья, в Латвии - День огня, в Таджикистане - День физкультурника, в Италии - День святого Лаврентия, в Индонезии - День ветеранов, День пробуждения технологий, в Гренаде - Карнавальный вторник, в Эквадоре - День независимости, в Никарагуа - День святого Доминика, на Филиппинах - Праздник Богоматери "хорошего события", в Аргентине - День военно-воздушных сил, в Зимбабве - День Сил обороны.

Памятные даты 10 августа, годовщины и события

10 августа 1893 года был впервые запущен двигатель, работающий на основе арахисового масла. Сам дизельный двигатель был создан немецким инженером и изобретателем Рудольфом Дизелем в 1890-х годах. Запуск агрегата в городе Аугсбурге и принято считать первым случаем применения биодизеля в истории. Для производства биодизеля используют сельскохозяйственные культуры: в Европе - чаще рапс, в США и Африке – сою, в Азии – кокосовое или пальмовое масло. Также применяется отработанное растительное масло, животные жиры, касторовое масло, рыбий жир и т.д. Перспективным источником сырья для производства биодизеля считаются водоросли. Экологичность биодизеля в том, что при его использовании снижается выделение углекислого газа и количество копоти. Также он не причиняет вреда животным и растениям, а при попадании в почву и воду перерабатывается микроорганизмами. Срок его практически полного биологического распада в почве или в воде - месяц, что позволяет говорить о минимизации загрязнения окружающей среды.

В 1833 году был основан город Чикаго. Но тогда это была деревушка под названием Уинди-Сити с населением менее двухсот человек.

В 1876 году в канадском Онтарио был совершен первый в мире междугородный телефонный звонок, расстояние между городами составило13 км.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на сентябрь 2021: лучшие дни для смены стрижкиВ 1897 году немецкий химик Феликс Хоффманн синтезировал чистую ацетилсалициловую кислоту, пригодную для использования в медицине. То есть, открыл всем известный "аспирин".

В 1985 году Майкл Джексон за 47,5 миллиона долларов купил все права на песни The Beatles.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 10 августа чтит память двух апостолов от семидесяти - Прохора и Пармена. Другие названия праздника: "День Прохора", "Прохоров день", "Менялы".

Что сегодня нельзя делать

По народному поверью, в этот день нельзя обменивать свои вещи на чужие - выгоды не будет. В народе говороили - "на Прохора и Пармена не затевай никакой мены". Также нельзя жениться - молодожены проживут вместе недолго.

Приметы на 10 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

утром много росы - день будет солнечным;

утром туман стелется - к хорошей погоде, поднимается вверх - к дождю;

безветренно и льет дождь - погода такой будет долго.

Именины 10 августа

Именины у Никанора, Тимона, Ирины, Николая, Елены, Сергея и Павла.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева