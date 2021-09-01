1 сентября - 244-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 121 день. В XX и XXI веках этот день соответствует 19 августа Юлианского календаря.

В этот день в мире отмечаются День рождения осени, Глобальный день поиска талантов, День японских дельфинов, Всемирный день написания писем.

В Украине - День знаний (начало нового учебного года), в США - День благодарности строителям и проектировщикам, День первой женщины-телефонистки, День куриного мальчика, День благодарности рыжему коту, День шахмат, День гироса, День "Нет никакого смысла", День кексов с вишней, в Германии - День мира, в Новой Зеландии - День случайной доброты, в Италии - Венецианский кинофестиваль, в Перу - День посадки деревьев, в Японии - День предотвращения катастроф, в Армении - День знаний, письменности и литературы, в Узбекистане - День независимости, в Австралии - День акации, в Гондурасе - День флага, в Британии - День тофу, в Тайване - День журналиста, в Словакии - День Конституции, в Эритрее - День революции, в Польше - День ветеранов борьбы за независимость, в Зимбабве - День секретаря.

Памятные даты 1 сентября, годовщины и события

В 1712 году миссионер Франсуа Ксавье д’Антреколь, находясь в Китае, отправил во Францию письмо, в котором подробно расписал секрет изготовления китайского фарфора. Так Европа получила технологию его производства.

В 1858 году первый трансатлантический телеграфный кабель вышел из строя после менее чем месячной эксплуатации.

Читайте такжеКак будут работать школы с 1 сентября: форма обучения, линейки и даты каникулВ 1864 году был произведен первый пульмановский спальный вагон.

В 1864 году астроном Ричард Каррингтон обнаружил солнечные протуберанцы.

В 1887 году Эмиль Берлинер получил патент за изобретение граммофонной пластинки.

В 1897 году в Бостоне открылось метро.

В 1902 году во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм "Путешествие на Луну" по мотивам произведения Жюля Верна режиссера Жоржа Мельеса. Этот фильм длительностью 21 минуту стал одним из самых знаменитых работ режиссера. Широкое признание пришло к Мельесу в 1928 году. Его вклад в кино был наконец оценен, Чарли Чаплин назвал его "алхимиком света". В 1931 году Мельес получил орден Почетного Легиона. Режиссер закончил свои дни в пансионе для престарелых актеров, до конца жизни надеясь вновь вернуться к творчеству.

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война – Германия напала на Польшу.

В 1951 году в Лондоне открылся первый в Европе супермаркет.

В 1964 году в Киеве был открыт первый в Украине широкоформатный кинотеатр.

Читайте такжеГороскоп карт Таро на сентябрь: что обещают карты каждому знаку ЗодиакаВ 1985 году в этот день американо-французская экспедиция обнаружила место залегания лайнера "Титаник" - в 325 милях западнее канадского острова Ньюфаундленд, в северной части Атлантического океана на глубине 3750 метров. С тех пор было поднято около 5 тысяч артефактов, обнаруженных среди обломков "Титаника". У останков корабля побывало множество подводных лодок, субмарины доставляли туда туристов. Крупнейшая морская катастрофа 20 века произошла 15 апреля 1912 года в Атлантике, по пути из Саутгемптона (Великобритания) в Нью-Йорк (США). Во время своего первого рейса крупнейший в мире на момент постройки пассажирский лайнер "Титаник" столкнулся с айсбергом и через 2 часа 40 минут затонул. На борту находилось более 2200 человек. На воду удалось спустить 15 шлюпок и 2 плота. Погибли, по разным данным, от 1400 до 1517 человек, спаслись около 700.

"Титаник" – британский пароход компании "Уайт Стар Лайн" поражал своими размерами и архитектурным совершенством; газеты сообщали, что длина лайнера равна длине трех городских кварталов, высота двигателя – высоте трехэтажного дома, что якорь для "Титаника" по улицам Белфаста тащила упряжка из 20 самых сильных лошадей. Компания "Уайт Стар" обещала пассажирам полную безопасность, называя корабль, не иначе как, "непотопляемый"… В мае 2006 года в возрасте 99 лет умерла последняя американка-очевидец, выжившая при крушении "Титаника". Шведка по происхождению Лиллиан Гертруд Асплунд, которой во время катастрофы было 5 лет, спаслась с матерью и братом в шлюпке. Асплунд была последней, кто помнил о том, как произошла трагедия, однако она избегала публичности и редко говорила об этом событии. Последняя из пассажиров – Милвина Дин, которой на момент гибели лайнера было 2,5 месяца – скончалась 31 мая 2009 года. О печально известном пароходе написаны десятки книг, сотни статей и очерков, о катастрофе лайнера сняты кинофильмы.

В 2001 году в Украине вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором высшая мера наказания заменена пожизненным заключением.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 1 сентября чтит память святых Тимофея, Фекла и Агапия, которые были известными праведниками и погибли за веру. Этот день является благоприятным для новых начинаний. В народе 1 сентября еще отмечается праздник "Фекла Свекольница".

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сплетничать, раскрывать свои и чужие секреты, обсуждать других людей, завидовать. На "Феклы" это чревато плохими последствиями. Еще не стоит чинить обувь и одежду.

Приметы на 1 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

луна рогами вверх - к хорошей погоде;

какая погода 1 сентября- такой будет осень;

утром туман - к снежной зиме.

Именины 1 сентября

Именины у Андрея, Тимофея, Николая, Агапия и Феклы.

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Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева